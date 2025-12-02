Президентска битка на титани в щангите (ВИДЕО)

В българските щанги се задава поредна президентска битка. Две седмици преди изборите, насрочени за 15 декември, е ясно името на новия кандидат. Срещу настоящия председател - Стефан Ботев, се изправя легендата Асен Златев.



Припомняме, че Стефан Ботев стана президент на 8 ноември 2024-а година. Начело на федерацията, той намери официален спонсор, който да изплаща близо 40 000 лева месечно, за да бъдат покрити събралите се от предишните ръководители дългове в размер на близо 1 милион лева.

Не искат Стефан Ботев



На 14 август тази година клубовете алармираха, че, по техни думи, Ботев не се отчита пред Управителния съвет и взима еднолични решения. С тези аргументи стартираха и подписка за свалянето му от власт.

Опозицията събра необходимите гласове за извънредно изборно събрание. 15 клуба се подписаха срещу начина на управление на Стефан Ботев. Лидер на опозицията бяха от "Старт" Червен бряг – клубът, за който се състезава Карлос Насар.

Олимпийският шампион от Москва 1980 - Асен Златев, потвърди пред bTV, че ще се кандидатира на президент.

Той уточни, че идеята му е да бъде кратскорочен вариант и гарант за сигурността на Федерацията: "Надявам се, че ще мога да помогна. Нямам особеното желание да го направя, но трябва да се помогне в този известен период от време. Да се въведе ред, порядък и норма в управлението на българската федерация, след което може да си гледа работата като президент, а не това да бъде основната цел за други операции. Програмата да се въведе, основната, четиригодишна и осемгодишна програма, правилник за работа във Федерацията", разкри Златев.

Карлос Насар се обяви в подкрепа на Асен Златев, но вчера подписа своя договор с федерацията. При парафирането Насар уточни, че не взима решението да продължи да се състезава за България заради настоящия президент – Стефан Ботев, а мотивите му са свързани с подкрепата на неговите спонсори.

