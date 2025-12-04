bTV провери: Ще издържат ли седалките на стадиона на Славия? (ВИДЕО)

Най-старото столично дерби Славия – Левски се завръща днес, а с него и спомените за серията от вандалски прояви и счупени седалки в сектора за гости.

Часове преди сблъсъка проверихме състоянието на съоръжението, на което се очакват около 2300 "сини" фенове.

Ще има ли отново счупени седалки?

На няколко пъти през годините се е случвало стадион "Славия" да осъмне без седалки, след като е имало дерби с ЦСКА или Левски. 863 седалки бяха изпотрошени след едно дерби с Левски преди шест години.

Нашият екип реши да инспектира седалките, за да види дали те са в добро състояние преди дербито с Левски.

Голяма част от тях са добре закрепени и ще трябват доста усилия, за да бъдат откъртени от местата, на които се намират. Но има и такива, на които липсват болтове и лесно могат да бъдат хвърлени.

След мащабна инспекция, нашият екип установи, че голяма част от седалките са в добро състояние, но има и такива, които могат лесно могат да бъдат откъртени.

Вижте във видеото.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK