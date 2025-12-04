bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
bTV провери: Ще издържат ли седалките на стадиона на Славия? (ВИДЕО)

Славия приема Левски днес в мач от шампионата

Най-старото столично дерби Славия Левски се завръща днес, а с него и спомените за серията от вандалски прояви и счупени седалки в сектора за гости.

Часове преди сблъсъка проверихме състоянието на съоръжението, на което се очакват около 2300 "сини" фенове.

Ще има ли отново счупени седалки?

Вижте как изглежда стадионът на Славия след погрома (ВИДЕО)

На няколко пъти през годините се е случвало стадион "Славия" да осъмне без седалки, след като е имало дерби с ЦСКА или Левски. 863 седалки бяха изпотрошени след едно дерби с Левски преди шест години.

Нашият екип реши да инспектира седалките, за да види дали те са в добро състояние преди дербито с Левски.

Голяма част от тях са добре закрепени и ще трябват доста усилия, за да бъдат откъртени от местата, на които се намират. Но има и такива, на които липсват болтове и лесно могат да бъдат хвърлени.

Спортен нюзрум, еп. 96: Гонзо обеща и ни класира! (ВИДЕО)

След мащабна инспекция, нашият екип установи, че голяма част от седалките са в добро състояние, но има и такива, които могат лесно могат да бъдат откъртени.

Вижте във видеото.

Тагове:

футбол левски славия вандали седалки счупени седалки

