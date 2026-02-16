bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Олимпийска шампионка си показа бельото за $1 милион

Юта Леердам прави пари от всичко, включително от сълзите си на подиума

Олимпийска шампионка си показа бельото за $1 милион

Юта Леердам може да спечели 1 милион долара от американски спортен концерн, чието бельо тя показа на зимните олимпийски игри, изчислява рекламен експерт. 27-годишната нидерландска кънкьорка, която е годеница на Джейк Пол, спечели злато и сребро от форума.

След триумфа си на 1000 м в бързото пързаляне с кънки миналия понеделник (с олимпийски рекорд), Леердам разкопча състезателния си костюм, за да покаже бялото си бельо. Снимката бързо се появи на новинарските сайтове по целия свят - и бързо беше разпространена от 298-те милиона последователи на спортния концерн в Instagram.

Според Фредерик де Лаат, основателката на Branthlete и специалист по рекламата на жени спортистки, 27-годишната Юта ще получи сериозен финансов стимул за сделката си с компанията. "Подозирам, че става въпрос за цифра над милион", заяви тя пред нидерландския вестник AD.

По евроцент на последовател

Майндерт Шут, главен редактор на бизнес списанието Quote, изчисли: Леердам може да прибере около 1 евроцент за всеки от своите 6,2 милиона последователи за спонсорирана публикация в Instagram. Това прави 62 000 евро.

Оказа се, че 27-годишната шампионка ще монетизира дори сълзите си от радост на подиума. Докато плачеше, гримът й се стичаше по лицето й. И нидерландската верига Hema незабавно пусна нов продукт с нейния образ: очна линия. "Водоустойчива, дори при сълзи от радост", гласи слоганът.

Двата медала на Леердам на игрите са впечатляващи предвид факта, че тя се провали в квалификациите в края на декември за силната си дисциплина на 1000 метра. Тя се надяваше олимпийският комитет на Нидерландия все пак да я посочи в състава. И се отплати за доверието по впечатляващ начин.

Като примадона

Нейният приятел Джейк Пол се разплака от щастие след триумфа й. "Човече, думите дори не могат да го опишат. Честно казано, това е най-великото чувство, на което съм била свидетел. В това се влага огромно количеството упорита работа. 99,9% от хората никога няма да разберат. И тя се справи под огромен натиск."

Преди старта си Леердам беше обявена за примадона заради решението си да лети до Милано с частен самолет. Тя беше посрещната на борда с ръчно изработени мъфини с послание за подкрепа. Придвижването до олимпийското село стана с лъскав автомобил.

Демонстрациите на лукс не бяха добре приети в родината й. Бившият нидерландски футболист и настоящ анализатор Йохан Дерксен отправи доста остра критика. "Тя вече живее като милионерка, с частни самолети и всичко останало. Поведението ѝ е ужасно за мен, като на дива. Ако бях неин треньор, не бих толерирала това."

