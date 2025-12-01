Оперираха успешно Валентина Георгиева (СНИМКА)

Най-добрата българска спортна гимнастичка - Валентина Георгиева, претърпя успешна операция на лявото коляно.

Двукратната европейска вицешампионка на прескок вече веднъж измина дългия път към възстановяването. Предишният беше последван от историческо пето място на олимпийските игри в Париж през 2024 г., около 18-ия ѝ рожден ден.

Тогава Георгиева получи тежката травма на еврошампионата в Мюнхен през 2022 г. Сега контузията я сполетя в квалификациите на прескок на световното първенство в Джакарта (Индонезия).

Снимка: 24 часа

Операцията на възпитаничката на Филип Янев е извършена в София отново от д-р Иван Василев и екипа му. Той е сред големите имена в своята област - специалист по ортопедия, спортна травматология и артроскопска хирургия.

Сила и дисциплина

През 2022 г. Валентина беше само на 16 години – дете със стоманена воля. Малцина вярваха, че ще се върне, но тя доказа, че няма нищо невъзможно. След тежка година и половина рехабилитация, Георгиева се изправи отново на уредите – по-зряла, по-силна, по-решителна.

И само две години по-късно стана двукратна европейска вицешампионка на прескок, изведе България във финалите на най-големите състезания и върна надеждата в женската спортна гимнастика.

Днес, на 19 години, Валя отново показва същата несломима енергия. Контузията е тежка, но духът ѝ – непоклатим.

"Валентина е силна и дисциплинирана – знае какво е нужно, за да се върне. Важно е сега да запазим спокойствие и да ѝ дадем време да се възстанови.", коментират от Българската федерация по гимнастика.

Без съмнение, Валентина Георгиева е сред най-талантливите и обичани български гимнастички на нашето време. Нейното име вече се свързва с успех, постоянство и вдъхновение. На прескок – дисциплина, в която България не е имала финалистка от десетилетия – тя върна страната ни на картата на световната гимнастика. Битката на Валя продължава. И както винаги – тя няма да се предаде!

Снимка: Lap.bg