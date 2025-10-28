bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Опозорена звезда в биатлона обирала съотборнички

Жюлия Симон пазарувала на воля с чужди кредитни карти

Опозорена звезда в биатлона обирала съотборнички

Опозорената френска звезда в биатлона Жюлия Симон е обект на нови обвинения за кражби и измами с кредитни карти. Този път четири нейни съотборнички — Анаис и Клое Шевалие, Каролин Коломбо и Лу Жанмонно - твърдят, че са станали жертви на подобни инциденти по време на лагери.

Присъда за предишни престъпления

По-рано този месец Симон беше осъдена на 3 месеца условно и глоба от 15 000 евро за подобни престъпления. Тя призна пред съда в Албервил, че в периода 2021-2022 година е използвала неколкократно чужди кредитни карти, за да направи покупки на стойност около 2300 евро.

Пострадали са трима членове от френския национален отбор, включително съотборничката й - олимпийската шампионка Жюстин Бреза-Буше, която е подала жалба в полицията.

Пристъп на паника

Симон обясни, че е била в паника и не може да обясни мотивите си.

"Признавам за кражбите. Когато от федерацията ми казаха за това, се паникьосах и излъгах, че нямам нищо общо. Не мога да обясня причините за действията си, не знам защо постъпих така. Беше глупаво и необмислено, защото нямах никаква нужда да го правя", заяви 29-годишната Симон, след което се извини на всички засегнати от нейните кражби.

Петно върху кариерата

Симон е олимпийска медалистка, десеткратна световна шампионка и носителка на Световната купа за сезон 2022/23. Скандалът обаче поставя петно върху кариерата ѝ.

Френската федерация по ски (FFS) обяви, че Дисциплинарната комисия ще разгледа случая. Съществуват съмнения относно участието ѝ на олимпийските игри догодина.

Тагове:

карти биатлон кражби Жюлия Симон съотборнички

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Хулио Веласкес: Липса на уважение е да говорим постоянно за Лудогорец (ВИДЕО)

Хулио Веласкес: Липса на уважение е да говорим постоянно за Лудогорец (ВИДЕО)
Отложиха избора за селекционер на женския национален отбор по волейбол

Отложиха избора за селекционер на женския национален отбор по волейбол
Дани Алвеш стана проповедник в църква с тъмно минало (ВИДЕО)

Дани Алвеш стана проповедник в църква с тъмно минало (ВИДЕО)
До сълзи трогателно: Как Хулиан Алварес почете починало момиче? (ВИДЕО)

До сълзи трогателно: Как Хулиан Алварес почете починало момиче? (ВИДЕО)

Последни новини

Как да изберем и използваме правилния лосион за тяло

Как да изберем и използваме правилния лосион за тяло
Трите прости съвета на Мохамед Али, които вдъхновяват и днес

Трите прости съвета на Мохамед Али, които вдъхновяват и днес
Подкастът, който участва в маратон: Rexona представя „Тичащият подкаст“

Подкастът, който участва в маратон: Rexona представя „Тичащият подкаст“
От любимец до злодей: Кой е Ландо Норис?

От любимец до злодей: Кой е Ландо Норис?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV