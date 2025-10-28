Опозорена звезда в биатлона обирала съотборнички

Опозорената френска звезда в биатлона Жюлия Симон е обект на нови обвинения за кражби и измами с кредитни карти. Този път четири нейни съотборнички — Анаис и Клое Шевалие, Каролин Коломбо и Лу Жанмонно - твърдят, че са станали жертви на подобни инциденти по време на лагери.

Присъда за предишни престъпления

По-рано този месец Симон беше осъдена на 3 месеца условно и глоба от 15 000 евро за подобни престъпления. Тя призна пред съда в Албервил, че в периода 2021-2022 година е използвала неколкократно чужди кредитни карти, за да направи покупки на стойност около 2300 евро.

Пострадали са трима членове от френския национален отбор, включително съотборничката й - олимпийската шампионка Жюстин Бреза-Буше, която е подала жалба в полицията.

Пристъп на паника

Симон обясни, че е била в паника и не може да обясни мотивите си.

"Признавам за кражбите. Когато от федерацията ми казаха за това, се паникьосах и излъгах, че нямам нищо общо. Не мога да обясня причините за действията си, не знам защо постъпих така. Беше глупаво и необмислено, защото нямах никаква нужда да го правя", заяви 29-годишната Симон, след което се извини на всички засегнати от нейните кражби.

Петно върху кариерата

Симон е олимпийска медалистка, десеткратна световна шампионка и носителка на Световната купа за сезон 2022/23. Скандалът обаче поставя петно върху кариерата ѝ.

Френската федерация по ски (FFS) обяви, че Дисциплинарната комисия ще разгледа случая. Съществуват съмнения относно участието ѝ на олимпийските игри догодина.