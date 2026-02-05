bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Оставката приета: В борбата пак заговориха за българи

Четирима поемат функциите на треньора на класиците Стоян Добрев

Оставката на националния селекционер по борба класически стил Стоян Добрев беше приета от ръководството на федерацията. Неговите функции поемат четиримата му помощници - Юлиян Георгиев, Илиян Георгиев, Бисер Георгиев и Стефан Тошев.

Треньор №1 в Европа за 2023 г. обяви, че си тръгва заради противоречия с президента Станка Златева. Самата тя отричаше пред bTV той да е депозирал оставка.

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал! (ВИДЕО)

Скандалът се разрази покрай националите от ЦСКА и най-вече Семен Новиков (олимпийски шампион) и Кирил Милов (европейски шампион). Те настояват личните им треньори Сослан и Казбек Фарниеви също да присъстват на централизираната подготовка. Условието беше прието от Добрев, но не и от Златева.

Само наши треньори

"Помощниците на вече бившия селекционер на националния отбор по класическа борба Стоян Добрев ще водят подготовката на тима до избирането на нов селекционер. Стоян Добрев подаде оставка, след като състезателите на ЦСКА поставиха условия да се върнат на централизирана подготовка, но само ако бъдат с личните си треньори Сослан Фарниев и брат му Казбек Фарниев", пишат от федерацията.

Първо в bTV: Стоян Добрев си тръгва от България! (ВИДЕО)

"Ръководството на Българската федерация по борба заявява, че националният отбор ще бъде подготвян само от български треньори, следвайки програмата си, обявена на общото събрание през месец май 2025 г. Помощници на Стоян Добрев бяха и остават Юлиян Георгиев, Илиян Георгиев, Бисер Георгиев и Стефан Тошев", гласи още позицията на ръководството.

Новиков, Милов и всички останали класици от ЦСКА пропуснаха световното в Загреб миналата година, където България остана без медал. Първият голям турнир е европейското между 20 и 26 април в Албания.

цска борба оставка станка златева гриша ганчев стоян добрев

