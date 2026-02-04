bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Оставка има, оставка няма: Кой казва истината в борбата?

Стоян Добрев опроверга Станка Златева: Депозирах оставката във вторник преди обед

Продължават абсурдите в българската борба. Доскорошният треньор на националния отбор в класическия стил Стоян Добрев потвърди пред bTV, че е подал оставка още във вторник преди обяд. Така той опроверга президента на централата Станка Златева, която часове по-късно твърдеше, че оставка няма.

Треньор №1 в Европа за 2023 г. потвърди, че си тръгва заради противоречия със Златева. Той се просълзи при въпроса как ще се сбогува със своите възпитаници.

Малко по-късно Златева обясни, че не знае нищо за намерението му. "При мен не е подал никой оставка. Като я видя лично на бюрото, ще ти кажа. Споделял е, че иска да отиде на почивка в Дубай или на Малдивите, само че било още хладно... На топло иска и вълните да го плискали..."

Без резултат

Добрев встъпи в длъжност миналия април, след европейското първенство в Братислава. Заявената от новото ръководство амбиция беше да развива българските таланти и да зачеркне натурализираните борци.

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал! (ВИДЕО)

Състезателите на ЦСКА не желаят да участват в централизирана подготовка без личния си треньор – Сослан Фарниев. Дори и след 40-минутна среща в понеделник страните не можаха да намерят общ език.

"Неразбории, неразбирателство в отбора. От това има ли по-голям мотив?! Като няма разбирателство в отбора, как да вървят нещата?" риторично запита Добрев. "Всичко приключи, стига, вече не ми се занимава с тези работи. Вчера съм им дал документите", допълни той.

Първо в bTV: Стоян Добрев си тръгва от България! (ВИДЕО)

Станка Златева отказа нов коментар по темата.

Добрев, който е двукратен участник на олимпийски игри (Барселона’92 и Атланта’96) и европейски шампион, със сигурност отново ще работи зад граница. Подобен развой няма да е нов за него, след като 11 години води националния отбор на Сърбия, като под негово ръководство западните ни съседи печелят историческо първо олимпийско злато, както и четири световни титли от едно първенство. Добрев е и първият чужденец, обявен за треньор №1 на Сърбия.

борба оставка станка златева стоян добрев сослан фарниев

Най - важното

За ЧРД: Кристиано Роналдо прекратява стачката

За ЧРД: Кристиано Роналдо прекратява стачката
Глобиха Левски с 3476,78 евро, но не и за расизъм

Глобиха Левски с 3476,78 евро, но не и за расизъм
Това истински спорт ли е? Ето какво ще гледаме в Милано/Кортина 2026

Това истински спорт ли е? Ето какво ще гледаме в Милано/Кортина 2026
Рамо до рамо на пистата: Майка и син пишат история (ВИДЕО)

Рамо до рамо на пистата: Майка и син пишат история (ВИДЕО)
Само на 22: Заблуден куршум погуби футболен талант

Само на 22: Заблуден куршум погуби футболен талант

Последни новини

Това истински спорт ли е? Ето какво ще гледаме в Милано/Кортина 2026

Това истински спорт ли е? Ето какво ще гледаме в Милано/Кортина 2026
За ЧРД: Кристиано Роналдо прекратява стачката

За ЧРД: Кристиано Роналдо прекратява стачката
Илияна Йотова на вечеря с шефката на МОК

Илияна Йотова на вечеря с шефката на МОК
Глина в бельото и инжекции в пениса: Тъмната страна на ски скоковете

Глина в бельото и инжекции в пениса: Тъмната страна на ски скоковете
