Сила с една ръка (ВИДЕО)

Йоанна, която тича към мечтите си

Аз съм родена така, както ме виждате!“

Ден след деня на народните будители, ще ви разкажем историята на едно момиче, което буди с примера си!

Йоанна Михайлова.

Много хора казват момичето с една ръка… но това е ръка и половина.“

С тези думи започва разказът на Йоанна – 22-годишно момиче от Силистра, което превръща различието си в сила. Родена без част от ръката си, тя дълго време се криела под кожено яке, за да прикрие това, което е. нес обаче стои уверено пред света и казва:

Снимка: Евгений Милов

Излизам да говоря от името на всички, които се притесняват от това, което са. Аз дълго време се криех коя съм.“

От криенето до сцената на живота

Йоанна е израснала в Силистра, а днес учи и тренира в София. Детството ѝ е белязано не от ограничения, а от възможности благодарение на баба ѝ, която я записва на рисуване, химия, английски, лека атлетика и баскетбол.

Тя ме е научила на абсолютно всичко в живота. Заради нея съм такава амбициозна и готова да опитвам всичко.“

Баскетболът първият ѝ урок по свобода

На шест години Йоанна започва да тренира лека атлетика, а по-късно случайно попада в баскетболната зала и разбира, че това е нейното място.

Снимка: Евгений Милов

Не си мислех как ще играя баскетбол с една ръка. Просто влязох и действах. Треньорката казваше: "Искам всички да са като Йоанна". Не защото имах силна воля, а защото наистина се справях.“ Баскетболът ѝ показва, че няма граници, освен тези, които си поставяме сами. Именно чрез спорта тя открива новата си сила не само физическа, но и вътрешна.

От дефицит“ до възможност“

Disability означава дефицит, но ако го прочетеш като this ability тази възможност вече четеш нещата по друг начин,“ казва тя с усмивка.

След години в баскетболната зала, Йоанна се включва в клуба за хора с увреждания Левски. Първоначално не вярва, че може да се справи – „Как ще бутам количка с ръка и половина?“ но тогава чува думите на треньора си: Не си поставяйте лимити.“

Снимка: Евгений Милов

Така разбира, че инвалидната количка не е символ на ограничение, а на сила. Това е спорт и не трябва да предизвиква съжаление. Това е битка, дисциплина, вдъхновение.“

Леката атлетика новият път напред

Днес Йоанна се състезава в леката атлетика на дистанция 400 метра една от най-трудните и изискващи дисциплини. Неин треньор е легендарният български атлет Евгени Игнатов, който работи и с параатлета Християн Стоянов световен вицешампион на 1500 метра.

Когато тичам, си представям как съм все по-близо до целта. Колкото по-бързо тичам, толкова по-близо съм до мечтата“, казва тя.

Снимка: Евгений Милов

Голямата ѝ цел са олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Но не искаме просто да отидем да участваме искаме да се докажем и да вземем медал. А след това да го защитим. Защото успехът не е еднократен. Успехът е постоянство.“

Сила отвъд границите

Йоанна вярва, че спортът е нейният въздух, а мисията ѝ да вдъхновява.

Има причина Бог да ме е пратил по този начин. Имам мисия да мотивирам хората, да давам най-доброто от себе си. Чувствам се цяла, когато показвам, че мога да постигам повече и повече.“

Снимка: Евгений Милов

Днес, когато тренира във фитнеса или на стадиона, хората често я спират и ѝ казват: Радваме се, че правиш всичко това.“

А тя просто отвръща: Не правя нищо различно. Просто живея живота си.“

Йоанна момичето с ръка и половина, което тича с цялото си сърце.

Защото всеки дефицит може да бъде превърнат в предимство.

