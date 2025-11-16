bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Двама атлети намерени мъртви при идентични обстоятелства!

Били си от един отбор

Двама атлети намерени мъртви при идентични обстоятелства!
Gazzetta dello Sport

Случайност или зловеща конспирация? Смъртта на 39-годишната Анна Зилио, талантлива бегачка на дълги разстояния от Марано Вичентино, изглежда вече не може да бъде обяснена с обичайните медицински причини.

Намерена мъртва на 13 октомври в дома си, Анна е била обект на постоянен медицински контрол, а две седмици по-късно трагедията се повтаря нейният съотборник Алберто Зордан, 48-годишен професионален атлет от Team Km Sport, бе открит мъртъв при почти идентични обстоятелства.

Тревожни несъответствия

Прокуратурата на Верона вече е образувала дело за съучастие в убийство срещу неизвестни лица, след като първоначалното разследване за смъртта на Анна показа тревожни несъответствия в медицинските свидетелства. Проверка на платформата Fidal разкри, че някои дати на сертификатите са били променени, а документи, подписани от лекар, не са открити в неговите архиви.

Снимка: Gazzetta dello Sport

“Първоначално смятахме, че причината за смъртта е естествена, но фактът, че Анна е била под постоянен медицински надзор, наложи по-задълбочено разследване,” заявява прокурор Силвия Фачоти.

Разводът на годината: Как бракът на Бланка се разпадна пред очите на всички?

Хранителни добавки

Следващата седмица д-р Доната Фаврето, доцент по съдебна токсикология от Университета в Падуа, ще извърши токсикологични тестове, за да се установи дали смъртта е свързана с прием на лекарства или други вещества. В дома на Анна са открити единствено хранителни добавки - магнезий и калий, а семейството ѝ категорично изключва употреба на допинг.

Междувременно прокуратурата на Виченца продължава разследването на смъртта на Алберто Зордан, като се изяснява причината за смъртта му.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Ивет Лалова наруши мълчанието си: Истинското доверие не се назначава

Тагове:

лекар Италия маратон лека атлетика прокурор допинг сън смърт отбор хранителни добавки верона подпис

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Епизод 6: Шампионът падна, за да се завърне по-силен (ВИДЕО)

Епизод 6: Шампионът падна, за да се завърне по-силен (ВИДЕО)
Таня Гатева: Лидерската позиция ни вдъхновява, но ни задължава

Таня Гатева: Лидерската позиция ни вдъхновява, но ни задължава
С автогол в пореден мач: Националите пак загубиха от Турция

С автогол в пореден мач: Националите пак загубиха от Турция
Митко Илиев срази корав турчин на Sanda Pro Fight (ВИДЕО)

Митко Илиев срази корав турчин на Sanda Pro Fight (ВИДЕО)

Последни новини

Арсенал с 90 точки и титла – факт или фантазия?

Арсенал с 90 точки и титла – факт или фантазия?
Таня Гатева: Лидерската позиция ни вдъхновява, но ни задължава

Таня Гатева: Лидерската позиция ни вдъхновява, но ни задължава
Феновете: Докарахме я да се радваме на 0:2, но беше най-добрият ни мач

Феновете: Докарахме я да се радваме на 0:2, но беше най-добрият ни мач
Митко Илиев срази корав турчин на Sanda Pro Fight (ВИДЕО)

Митко Илиев срази корав турчин на Sanda Pro Fight (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV