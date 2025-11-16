Двама атлети намерени мъртви при идентични обстоятелства!

Случайност или зловеща конспирация? Смъртта на 39-годишната Анна Зилио, талантлива бегачка на дълги разстояния от Марано Вичентино, изглежда вече не може да бъде обяснена с обичайните медицински причини.

Намерена мъртва на 13 октомври в дома си, Анна е била обект на постоянен медицински контрол, а две седмици по-късно трагедията се повтаря – нейният съотборник Алберто Зордан, 48-годишен професионален атлет от Team Km Sport, бе открит мъртъв при почти идентични обстоятелства.

Тревожни несъответствия

Прокуратурата на Верона вече е образувала дело за съучастие в убийство срещу неизвестни лица, след като първоначалното разследване за смъртта на Анна показа тревожни несъответствия в медицинските свидетелства. Проверка на платформата Fidal разкри, че някои дати на сертификатите са били променени, а документи, подписани от лекар, не са открити в неговите архиви.

Снимка: Gazzetta dello Sport

“Първоначално смятахме, че причината за смъртта е естествена, но фактът, че Анна е била под постоянен медицински надзор, наложи по-задълбочено разследване,” заявява прокурор Силвия Фачоти.

Хранителни добавки

Следващата седмица д-р Доната Фаврето, доцент по съдебна токсикология от Университета в Падуа, ще извърши токсикологични тестове, за да се установи дали смъртта е свързана с прием на лекарства или други вещества. В дома на Анна са открити единствено хранителни добавки - магнезий и калий, а семейството ѝ категорично изключва употреба на допинг.

Междувременно прокуратурата на Виченца продължава разследването на смъртта на Алберто Зордан, като се изяснява причината за смъртта му.

