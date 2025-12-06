Падане? Няма проблем! Втори подиум за Малена в Световната купа

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Радо Янков спря на 1/8-финалите в Китай

SKI.BG

Страхотен старт на сезона за Световната купа по алпийски сноуборд направи днес Малена Замфирова в Милин (Кит). Българката се пребори за място на подиума.

Малена падна на полуфинала, но след това събра сили и победи чехкинята Зузана Мадерова в малкия финал.

Това е втори подиум за Малена в Световната купа след второто място в Криница миналия сезон. Сега тя печели 60 точки и заема трето място в генералното класиране. Победителка при жените днес е Лучия Далмасо (Ит).

Състезанието

16-годишната българка бе 11-а в квалификацията с общо време 1:28.67 минути. На осминафинала тя започна на по-лошото синьо трасе, като трябваше да срещне Чейен Лох (Гер). Двете паднаха на една и съща част от трасето, но българката стана и продължи, като успя да завърши състезанието.

Снимка: Lap.bg

На четвъртфинала Малена Замфирова нямаше проблеми, след като опонентката ѝ – Ююе Дон, допусна грешка и падна.

В полуфинала нашето момиче и Елиса Кафонт (Ит) вървяха рамо до рамо, но българката допусна грешка и падна. Тя успя да стане и да завърши, но изостана с 4.34 секунди зад италианката.

В малкия финал Замфирова срещна победителката от квалификациите Зузана Мадерова (Чех), която допусна грешка. Малена завърши с преднина от 2.62 сек и си осигури подиум.

При мъжете Радо Янков бе с 13-ти резултат в квалификациите и стигна до 1/8-финалите, където бе спрян от Аарон Марш (Ит). Янков беше равностоен до средата, но след това италианецът взе предимство и в крайна сметка го изпревари с 0.70 сек.

Утре е вторият старт в Милин, отново в паралелния гигантски слалом.

Тагове:

България китай сноуборд световна купа подиум падане радослав янков Малена Замфирова

