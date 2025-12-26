Забавно с Левски: Цунами е Дядо Коледа, а Светльо Вуцов - елха (ВИДЕО)

Коледната поредица от забавни видеа на Левски продължава. След като от "Герена" публикуваха специален епизод на "Сам вкъщи" с халфа Георги Костадинов, дойде ред феновете да се забавляват и с другите асове на Хулио Веласкес.

Цунами е Дядо Коледа

Капитанът Вендерсон Цунами влезе в образа на Дядо Коледа, а вратарят Светослав Вуцов стана елха.

Борислав Рупанов, Мартин Луков и Гашпер Търдин пък играят ролята на елфи.

По всичко изглежда, че настроението на "Герена" е приповдигнато след силното представяне в есенния полусезон и лидерското място в Ефбет лига. Левски зимува на върха с аванс от 7 седем точки пред втория и третия в класирането - ЦСКА 1948 и Лудогорец.

