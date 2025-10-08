Пак пратиха в изгнание Конър Макгрегър

Драмата около Конър Макгрегър няма край! Сега той е приел 18-месечно наказание за нарушаване на антидопинговата политика на UFC, съобщава организацията.

Според Антидопинговата агенция за бойни спортове (CSAD), 37-годишният ирландски боец е пропуснал 3 опита за взимане на биологични проби в рамките на 12 месеца през 2024 г.

Отново под светлината на прожекторите

Политиката на UFC постановява, че спортистите трябва да предоставят точна информация за местонахождението си по всяко едно време, за да може да се осъществи контакт с тях и да се вземат биологични проби без предупреждение.

Макгрегър, който не се е бил професионално от мача срещу Дъстин Поарие през юли 2021 г., когато получи тежка фрактура на крака, пропусна тестовете миналата година на 13 юли, 19 и 20 септември.

CSAD заяви, че наказанието му е намалено от 24 на 18 месеца в знак на признание за неговото съдействие при разследването и обстоятелствата около контузията му.

На изявление на уебсайта на UFC се казва, че ирландецът е "поел отговорност и е предоставил подробна информация, която според CSAD е допринесла за пропуснатите тестове".

Забраната му започна на 20 септември 2024 г. - датата на третия му пропуснат опит за предоставяне на информация за местонахождението му, и ще приключи на 20 март 2026 г. - 4 месеца, преди да навърши 38.

В Белия дом

Наскоро Макгрегър заяви, че е подписал договор за битка в UFC White House на 14 юни 2026 г. - 80-ия рожден ден на президента на САЩ - Доналд Тръмп.

В събота обаче президентът на UFC Дейна Уайт отрече тези твърдения: "Ясно заявих, че Конър иска да се бие тогава и ясно се вижда, че Конър е много ентусиазиран да се бие, но все още нищо не е направено. Не се водят преговори с Белия дом за никакви битки".

