Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Памет за шампиона: 11 години без Милен Добрев (ВИДЕО) Карлос Насар откри паметника в Житница

Почит към Милен Добрев в родното му село Житница. 11 години след като ни напусна, олимпийският шампион от Атина 2004 беше увековечен с паметник.

Събитието събра близки, приятели, спортисти и представители на местната власт, за да отдадат заслужена почит на един от най-значимите български тежкоатлети.

Човекът зад шампиона

Спомените за Милен Добрев рисуват образ на тих, скромен и изключително целеустремен човек. Близките му го описват като личност, която не се е възгордяла от успехите си, а напротив - приемала ги спокойно и с чувство за отговорност.

„Като си постави цел, я постигаше“, спомнят си неговите родители, подчертавайки постоянството и силния му характер.

Снимка: plovdiv24.bg

Приятелите му също го помнят като силно мотивиран спортист, който мечтаел за върхове и работел неуморно за тях.

Олимпийски връх

Най-големият момент в кариерата на Добрев идва на Олимпийските игри в Атина през 2004 г., когато той печели златния медал.

Днес в Житница вече има паметник в негова чест – символ на признателността към спортист, който е прославил страната.

Наследство

На събитието присъства и олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар, който подчерта значението на паметта и приемствеността в спорта.

По думите му, постиженията на Добрев са оставили следа и вдъхновение за следващите поколения щангисти, които носят отговорността да продължат традицията и да прославят България на международната сцена.

Памет

Снимка: plovdiv24.bg

Идеята за паметника възниква непосредствено след смъртта на спортиста, но е реализирана години по-късно с подкрепата на институции, местната власт, бизнеса и съпричастни граждани. Монументът е дело на скулпторите Николай Нинов и Ивайло Иванов.

На 21 март 2015 г. Милен Добрев умира едва на 35 години. По-късно аутопсията показва, че причината е масивен инфаркт.

Автор: Емил Кацаров