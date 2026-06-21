Памет за шампиона: 11 години без Милен Добрев (ВИДЕО)
Карлос Насар откри паметника в Житница
Почит към Милен Добрев в родното му село Житница. 11 години след като ни напусна, олимпийският шампион от Атина 2004 беше увековечен с паметник.
Събитието събра близки, приятели, спортисти и представители на местната власт, за да отдадат заслужена почит на един от най-значимите български тежкоатлети.
Човекът зад шампиона
Спомените за Милен Добрев рисуват образ на тих, скромен и изключително целеустремен човек. Близките му го описват като личност, която не се е възгордяла от успехите си, а напротив - приемала ги спокойно и с чувство за отговорност.
„Като си постави цел, я постигаше“, спомнят си неговите родители, подчертавайки постоянството и силния му характер.
Приятелите му също го помнят като силно мотивиран спортист, който мечтаел за върхове и работел неуморно за тях.
Олимпийски връх
Най-големият момент в кариерата на Добрев идва на Олимпийските игри в Атина през 2004 г., когато той печели златния медал.
Днес в Житница вече има паметник в негова чест – символ на признателността към спортист, който е прославил страната.
Наследство
На събитието присъства и олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар, който подчерта значението на паметта и приемствеността в спорта.
По думите му, постиженията на Добрев са оставили следа и вдъхновение за следващите поколения щангисти, които носят отговорността да продължат традицията и да прославят България на международната сцена.
Памет
Идеята за паметника възниква непосредствено след смъртта на спортиста, но е реализирана години по-късно с подкрепата на институции, местната власт, бизнеса и съпричастни граждани. Монументът е дело на скулпторите Николай Нинов и Ивайло Иванов.
На 21 март 2015 г. Милен Добрев умира едва на 35 години. По-късно аутопсията показва, че причината е масивен инфаркт.
Автор: Емил Кацаров