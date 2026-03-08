Валери Божинов: България нямаше да съществува без Русия!

Бившият български национал Валери Божинов взе участие в благотворителен мач в Русия и даде интервю за руското издание Sport‑Express, в което коментира разликите между поколенията във футбола, както и санкциите срещу руските отбори.

Божинов, който през кариерата си игра за клубове като Ювентус, Спортинг Лисабон, Фиорентина и Манчестър Сити, заяви, че модерният футбол е станал значително по-професионален.

Снимка: Ройтерс

„Поколението определено е различно сега. И в Италия, и в България имаше футболисти, които пушеха, пиеха и въпреки това печелеха. Днес отношението е по-професионално – те тренират, играят, прибират се у дома, възстановяват се и това е нормата“, коментира бившият нападател.

Божинов се изказа и по темата за санкциите срещу руския футбол. От февруари 2022 година националният отбор на Национален отбор по футбол на Русия и руските клубове са отстранени от турнирите на ФИФА и УЕФА след началото на войната в Украйна.

„Русия ще бъде върната. За мен това наказание е неприемливо – защо да не можете да участвате в официални международни турнири? Това е ненормално. Мисля, че след година-две всичко ще се върне към нормалното“, заяви Божинов.

"За втори път съм в Русия. За мен е голяма чест да бъда тук," заяви още бившият нападател. "Обичам Русия и Москва! В училище в България в часовете по история научавахме колко много е направила за нас и нашия живот вашата могъща страна. Сега, разбира се, някои хора промениха много неща. Но аз знам, че България нямаше да съществува без Русия", казва в интервюто още Валери.