Мечтан дебют и първи точки за Никола Цолов във Формула 2! Българският пилот завърши на седмо място в Гран При на Катар в дебютния си уикенд.

Страхотен дебютен уикенд

Още от началото на състезателния уикенд Никола Цолов показа, че заслужава мястото си във Формула 2! Той замени Пепе Марти в отбора на Campos Racing, след като изпанецът се пренасочи към Формула Е.

Вчера малшанс лиши Цолов от подиума в спринтовото състезание, а в последната обиколка бе избутан на два пъти от пистата и завърши десети.

Днес в основното състезание той потегли от седма позиция. Въпреки че му бе наложено наказание от 5 секунди за опасно излизане от бокса, това не попречи на Цолов да влезе в зоната на точките. Така Българския лъв спечели първите си 6 точки във Формула 2 на пистата "Лусаил".

Също така Леонардо Форнароли от Invicta Racing спечели титлата при пилотите в дебютния си сезон, като в днешното състезание завърши на втората позиция.

До края на сезона остава още едно състезание - Гран При на Абу Даби, в което Никола Цолов отново ще пилотира.

