bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Починалото след наръгване в мол момче било щангист

Треньорът му скърби в социалните мрежи

Починалото след наръгване в мол момче било щангист

15-годишното момче, което почина трагично след като бе наръгано в столичен търговски център, е тренирало вдигане на тежести. 

Вчера, 19 октомври, около 20:00 ч. е постъпил сигнал в столичната полиция за спречкване между две компании, след което младежът пострада. Той почина в "Пирогов". 

Минути след трагичната вест именитата треньорка по вдигане на тежести Кристияна Колева си взе последно сбогом с него в социалните мрежи. 

Идвам в залата

"Краси... дете мило. Мир на душата ти. Не мога да повярвам. Днес ми писа "Тренер, идвам към залата"... и не дойде. Да умреш от нож ...в мирно време, в някакъв скапан МОЛ. Казах ти, че брат ти те води към гибел... мило дете. Какво ли не направих да те убедя. Беше добро дете....сърцето ми е болка. Трябваше да се боря още и още...", написа тя, а след това добави:

"Сърцето ми плаче. Чаках го да дойде на тренировка. Намушкан с нож... Мир на душата ти, дете. Толкова те обичам. Колко много се борих за теб, но явно не е било достатъчно. Снощи ми каза колко съжаляваш и колко много държиш на мене... О, детенце!"

Кристияна Колева е дългогодишен треньор в силовия спорт и в последните години работи предимно с млади таланти. 

Тя е била и треньор на женския национален отбор на България. 

Задържан

След случая предполагаемият извършител избяга. 

Преди полунощ той бе задържан от полицията. Той също е на 15 години.

Снимка: Instagram

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

 
Тагове:

мол щанги починал столичен намушкан кристияна колева наръган вдигане на на тежести

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Докато другите учат таблицата за умножение, Никола лети (ВИДЕО)

Докато другите учат таблицата за умножение, Никола лети (ВИДЕО)
Левски отново на върха – трета поредна Суперкупа!

Левски отново на върха – трета поредна Суперкупа!
Левски властва в Първа лига

Левски властва в Първа лига
Грозна, но важна победа: ЦСКА се измъкна в Добрич

Грозна, но важна победа: ЦСКА се измъкна в Добрич

Последни новини

"Аз съм родена да се обръщат след мен" (ВИДЕО)
Хаос в Тел Авив! Прекратиха мач на Андриан Краев (СНИМКИ)

Хаос в Тел Авив! Прекратиха мач на Андриан Краев (СНИМКИ)
Левски отново на върха – трета поредна Суперкупа!

Левски отново на върха – трета поредна Суперкупа!
Glory, glory... „Анфийлд“ потъна в тишина! (ФАКТФАЙЛ)

Glory, glory... „Анфийлд“ потъна в тишина! (ФАКТФАЙЛ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV