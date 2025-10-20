Починалото след наръгване в мол момче било щангист

15-годишното момче, което почина трагично след като бе наръгано в столичен търговски център, е тренирало вдигане на тежести.

Вчера, 19 октомври, около 20:00 ч. е постъпил сигнал в столичната полиция за спречкване между две компании, след което младежът пострада. Той почина в "Пирогов".

Минути след трагичната вест именитата треньорка по вдигане на тежести Кристияна Колева си взе последно сбогом с него в социалните мрежи.

Идвам в залата

"Краси... дете мило. Мир на душата ти. Не мога да повярвам. Днес ми писа "Тренер, идвам към залата"... и не дойде. Да умреш от нож ...в мирно време, в някакъв скапан МОЛ. Казах ти, че брат ти те води към гибел... мило дете. Какво ли не направих да те убедя. Беше добро дете....сърцето ми е болка. Трябваше да се боря още и още...", написа тя, а след това добави:

"Сърцето ми плаче. Чаках го да дойде на тренировка. Намушкан с нож... Мир на душата ти, дете. Толкова те обичам. Колко много се борих за теб, но явно не е било достатъчно. Снощи ми каза колко съжаляваш и колко много държиш на мене... О, детенце!"

Кристияна Колева е дългогодишен треньор в силовия спорт и в последните години работи предимно с млади таланти.

Тя е била и треньор на женския национален отбор на България.

Задържан

След случая предполагаемият извършител избяга.

Преди полунощ той бе задържан от полицията. Той също е на 15 години.

Снимка: Instagram

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK