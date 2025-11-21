bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!

Днес трябва да започне делото

Днес започва делото срещу бившия национален треньор по вдигане на тежести Иван Иванов и неговия син - Иван. Двамата са обвинени в получаване на подкуп в размер на 62 000 лева, свързан с европейското първенство по вдигане на тежести, проведено в София през февруари 2024 г.

Иван Иванов е емблема в родната тежка атлетика. Олимпийски шампион от Барселона'92, треньор, който през годините е извел поколения състезатели до европейски и световни медали. Синът му, Иван Иванов-младши, е бивш експерт в Министерството на младежта и спорта, отговарящ за финансовите и организационни аспекти на спорта.

Скандалът гръмна в края на 2023 г., когато младши Иванов беше арестуван с белязани пари. Според прокуратурата, бащата е давал съвети и разяснения на сина си как и кога да поиска парите от тогавашния председател на федерацията, Ариф Маджид. Подкупът е свързан с отпускането на държавна субсидия от 1 250 000 лева за централата, предназначена за организацията на шампионата на Стария континент.

Иван Иванов вече не е треньор на националите по вдигане на тежести


Договорът между министерството и федерацията предвижда средствата да бъдат предоставени при условие, че федерацията представи подробен финансов отчет за изпълнението на дейностите и правилното изразходване на парите.

