Празнична изненада: Плувна легенда чака бебе

Празнична изненада от олимпийската и шесткратна световна шампионка по плуване Федерика Пелегрини. Италианката съобщи, че чака бебе.

Пелегрини роди първата си дъщеря - Матилде, на 3 януари 2024 г. Скоро на бял свят ще се появи и втората.

"Неочаквана, каквито са най-хубавите изненади. Очакваме те, мъниче", написа Пелегрини в социалната мрежа Instagram под снимка, на която ръце върху бременното ѝ коремче са сложили ръце бъдещата кака и таткото - Матео Джунта.

View this post on Instagram A post shared by Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Бебе №2

"Родителството е много сложно пътуване. От самото начало досега, когато Матилде е почти на 2 години, ми казваха: винаги ще бъде по-сложно. Но беше красиво, много красиво. Не винаги лесно, даже между нас", призна 37-годишната плувна легенда.

View this post on Instagram A post shared by Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Матео Джунта е бивш треньор на плувкинята. Пелегрини се омъжи за него през август 2022 г.

Италианката държа 14 години световния рекорд на 200 м свободен стил от 2009-а. Тя сложи край на славната си кариера след олимпийските игри в Токио през 2021 г., които бяха под №5 за нея.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK