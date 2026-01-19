bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Преди Милано/Кортина: Весела Лечева призова да се загърбят трусовете (ВИДЕО)

За първи път ще имаме толкова силен отбор на Зимни олимпийски игри

Призив от Весела Лечева 18 дни преди Зимните игри в Милано/Кортина. Избраната за председател на Българския олимпийски комитет пожела да се загърбят трусовете в централата и общественият фокус да се насочи към участието на страната ни.

Тя ще бъде представена от 20 спортисти. Двама от тях - Тервел Замфиров и Александра Фейгин, получиха българското знаме на церемония в италианското посолство.

Въпреки ситуацията в БОК, новоизбраният, но невписан председател - Лечева, гарантира, че няма да има проблеми за българските спортисти.

В една посока

"Нека да загърбим ситуацията в олимпийския комитет. Нека да гледаме в посока по организацията. Това е може би най-силният състав, който ще участва на Олимпийски игри досега.", заяви Лечева.

По-малко от 24 часа след триумфа на Световната купа по сноуборд в Банско, Тервел Замфиров прие българското знаме, заедно с фигуристката Александра Фейгин.

"Една буря от емоции се разиграва в мен, даже още как точно се чувствам и колко добре ми е, но така или иначе за мен беше голяма чест да приема знамето", каза Замфиров.

Двама българи на подиума на Световната купа! Тервел Замфиров е първи!

"Преди Олимпийските игри предстои още един старт от Световна купа, предстоят ми 3 изпита в университета, така че мислите ми не са още към Кортина, а към патофизиологията. На изпита може да отидеш и 20 човека да изкарате шестица, а на пистата отиваш и само един си тръгва с първото място."

Снимка: БГНЕС

Фейгин ще бъде знаменосец на основната церемония по Откриването на 6 февруари на ст. Джузепе Меаца в Милано.

"За мен е голяма чест. Дори не съм предполагала, че ще изберат мен за знаменосец и това е пак една детска мечта, която благодарение на всички, които избраха мен – се сбъдна и нямам търпение да развея българското знаме.", коментира Фейгин.

България ще има и още един знаменосец - вероятно от мъжете в биатлона, които ще дефилират на една от съпътстващите церемонии. Страната ни има 20 спечелени квоти, а официално имената на спортистите ще бъдат утвърдени утре на заседание на Изпълкома на БОК.

