Представяме ви Карлос Насар! (ВИЗИТКА)

Ще успее ли Карлос Насар отново да пренапише историята? Българският Херкулес днес, в 20:30 излиза на сцената във Фьорде, Норвегия в преследване на трета световна титла във вдигането на тежести, този път в нова категория – до 94 килограма.

Едва на 21 години, Карлос Насар има олимпийско злато, 2 световни и 3 европейски титли. Жаждата на суперталанта ни да добави и златен медал от световното във Фьорде, е по-голяма от всякога.

Парижанин по рождение, българин по душа

Карлос Насар е жив пример, че не само големите школи могат да правят олимпийски шампиони. Роден е във Франция на 12 май 2004 г., в смесено семейство - баща му е от Ливан, а майка му е българка. Той едва ли си спомня за детството в чужбина, защото като малък се мести да живее при майка си в Червен бряг, област Плевен.

Още от дете спортът е неизменна част от живота на Насар, но за изненада щангите невинаги са били първия му избор. Преди да отиде при тежкоатлетите младият Насар пробва лека атлетика, шахмат и бокс. Въпреки че ги тренира по около година, нито един от трите спорта не успява да го грабне.

Първи стъпки

Решава да пробва нещо друго и тежестите сами го намират. Случайно или не, той сам влиза в залата в Червен бряг. Много се впечатлява от начина, по който се изхвърлят тежестите и оттогава не пропуска тренировка.

"Много ми харесва експлозивността на този спорт и усещането да давам всичко от себе си. Когато вдигам щангата, чувствам удовлетворение, че съм се справил.", казва Насар.

След само три седмици Карлос е на първото си състезание, на което обаче завършва 8-ми. Това представяне не го отчайва, а напротив - разпалва още повече амбицията му да стане най-добрия. Тук идва в игра най-силното му качество - неговата упоритост. На следващото състезание се нарежда на трето място и така до ден днешен – не само златен медалист, но и световен рекордьор от олимпийските игри в Париж.

Ангелът, който го гледа отгоре

Именно този златен медал е посветен на човека, който има най-голяма роля за успехите му – покойния му личен треньор Илиян Илиев. Той е първият, който забелязва таланта му и не само му показва техники, но и го възпитава.

"Ако това момче остане здраво, той ще бъде олимпийски шампион", казва Илиян Илиев години преди успеха на българина.

Карлос изгря на световната сцена още през 2018 г., на 14 години, на европейско първенство по вдигане на тежести за младежи в Сан Донато, Италия. Там той не просто спечели златото, но го направи безапелационно, като вдигна с 11 кг повече от втория в класирането.

Още докато Илиян Илиев е сред живите, Карлос получава предложения да представя други държави, сред които Катар и Бахрейн, които му обещават сериозни финансови възнаграждения и отлични условия за развитие. Въпреки това, момчето от Червен бряг избира да остане вярно на България.

Прескачайки напред във времето, днес Карлос Насар е олимпийски шампион, двукратен световен и трикратен европейски златен медалист по вдигане на тежести. Българинът държи световните рекорди при мъжете в кат. до 89 кг.

Отличията на Насар

Олимпийски игри

- 2024 г. – злато – Париж, Франция – категория до

Световно първенство

- 2019 г. - злато - Лас Вегас, САЩ– младежи – категория до 73 кг

- 2021 г. - злато – Ташкент, Узбекистан – мъже – категория до 81 кг

- 2024 г. - злато - Манама, Бахрейн – мъже – категория до 89 кг

Европейско първенство

- 2018 г. - злато - Сан Донато, Италия – младежи – категория до 69 кг

- 2019 г. - злато - Ейлат, Израел – младежи – категория до 81 кг

- 2021 г. - сребро - Москва, Русия – мъже – категория до 81 кг

- 2022 г. - сребро - Тирана, Албания - мъже - категория до 89 кг

- 2023 г. - злато - Ереван, Армения – мъже – категория до 89 кг

- 2024 г. - злато - София, България – мъже – категория до 89 кг

- 2025 г. - злато - Кишинев, Молдова - мъже - категория до 96 кг

