Пресният сняг "подхлъзна" Алберт Попов и Калин Златков

Тежкият снеговалеж и пресният сняг изиграха лоша шега на двамата ни представители в слалома на олимпийските игри в Милано/Кортина.

За жалост, 16 февруари не ни донесе успехи, а отпадане в първия манш на слалома.

При това и за двамата български скиори - Алберт Попов и Калин Златков.

Попов се спусна с 18-и стартов номер по тежкото трасе. Очакваше се сложно време за ски, като до края на манша снеговалежът не спря, което затрудни не само българите, но и редица от фаворитите.

Попов успя да се задържи до средата на трасето, но при интензивната комбинация на вратите, допусна грешка и излезе от трасето. До тогава той движеше с 0,73 секунди изоставане на първа контрола.

По-късно по трасето се появи и Калин Златков, който също допусна грешка почти на същото място по трасето.

Снимка: Reuters

Така участието на българите в днешния ден приключи и двамата ни представители нямат да карат във втория манш, който е с начален час 14:30 ч. българско време.

Тежки условия за всички

Не само българите отпаднаха заради тежките условия.

В надпреварата за медалите не продължават още олимпийският шампион в гигантския слалом Лукас Бротен Пинейр, Едуард Халберг, Пако Раса, Мануел Фелер, надеждата на домакините Алекс Винацер.

Снимка: Reuters

За втория манш продължават само 44-ма скиори. Най-добро време по трасето даде норвежкият скиор Атле Ли Макграт, който се спусна първи.

За Алберт Попов това беше пръв и последен старт на третите му олимпийски игри. Калин Златков завърши 37-и в гигантския слалом.