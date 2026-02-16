bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Пресният сняг "подхлъзна" Алберт Попов и Калин Златков

И двамата отпаднаха в първия манш в Милано/Кортина

Пресният сняг "подхлъзна" Алберт Попов и Калин Златков
Reuters

Тежкият снеговалеж и пресният сняг изиграха лоша шега на двамата ни представители в слалома на олимпийските игри в Милано/Кортина. 

За жалост, 16 февруари не ни донесе успехи, а отпадане в първия манш на слалома

При това и за двамата български скиори - Алберт Попов и Калин Златков.

Днес на Игрите

Попов се спусна с 18-и стартов номер по тежкото трасе. Очакваше се сложно време за ски, като до края на манша снеговалежът не спря, което затрудни не само българите, но и редица от фаворитите. 

Попов успя да се задържи до средата на трасето, но при интензивната комбинация на вратите, допусна грешка и излезе от трасето. До тогава той движеше с 0,73 секунди изоставане на първа контрола. 

По-късно по трасето се появи и Калин Златков, който също допусна грешка почти на същото място по трасето. 

Снимка: Reuters

Така участието на българите в днешния ден приключи и двамата ни представители нямат да карат във втория манш, който е с начален час 14:30 ч. българско време. 

Тежки условия за всички

Не само българите отпаднаха заради тежките условия. 

В надпреварата за медалите не продължават още олимпийският шампион в гигантския слалом Лукас Бротен Пинейр, Едуард Халберг, Пако Раса, Мануел Фелер, надеждата на домакините Алекс Винацер

Снимка: Reuters

За втория манш продължават само 44-ма скиори. Най-добро време по трасето даде норвежкият скиор Атле Ли Макграт, който се спусна първи. 

За Алберт Попов това беше пръв и последен старт на третите му олимпийски игри. Калин Златков завърши 37-и в гигантския слалом.

Тагове:

ски слалом алберт попов милано Зимни олимпийски игри калин златков кортина

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Наш футболен тим се оплака от презервативи около съблекалнята. Заплаши, че ще покаже записи!

Наш футболен тим се оплака от презервативи около съблекалнята. Заплаши, че ще покаже записи!
Лора Христова е шампионка в стрелбата на Игрите

Лора Христова е шампионка в стрелбата на Игрите
Историческа титла за България в бадминтона!

Историческа титла за България в бадминтона!
Мачът на звездите в НБА: Три отбора, четири мача, победа за САЩ и яке на Свети Георги (ВИДЕО)

Мачът на звездите в НБА: Три отбора, четири мача, победа за САЩ и яке на Свети Георги (ВИДЕО)

Последни новини

live
НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 110: Фалшив герой

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 110: Фалшив герой

Гледайте Интер и Атлетико Мадрид само тук!

Гледайте Интер и Атлетико Мадрид само тук!
Мачът на звездите в НБА: Три отбора, четири мача, победа за САЩ и яке на Свети Георги (ВИДЕО)

Мачът на звездите в НБА: Три отбора, четири мача, победа за САЩ и яке на Свети Георги (ВИДЕО)
Наш футболен тим се оплака от презервативи около съблекалнята. Заплаши, че ще покаже записи!

Наш футболен тим се оплака от презервативи около съблекалнята. Заплаши, че ще покаже записи!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV