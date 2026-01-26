bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Президентът на щангите излезе в болничен в ключов момент

Финансовият отчет за 2025 г. трябва да бъде входиран до края на седмицата

Все още вписаният от съда президент на федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев се оттегля временно от поста. Причините са здравословни.

Болничният на Ботев идва в ключов момент за българските щанги. На заседание на Управителния съвет тази седмица трябва да бъде представен целият финансов отчет за изминалата календарна година. След това той трябва да бъде приет и входиран в Министерството на младежта и спорта.

Стефан Ботев: Златев не може да се справи! (ВИДЕО)

Ако не бъде пуснат документът към ММС, българските щанги са пред угрозата да останат без бюджет за 2026 г. В следващите 12 месеца предстои участие както на европейско първенство през април в Батуми (Грузия), така и световно в Нинбо (Китай) в края на октомври.

Без входиране на проекта националите отново няма да получават заплатите си.

Битката за властта

В края на 2025 г. олимпийският шампион Асен Златев застана начело на федерацията по вдигане на тежести. Той спечели своеобразните избори с подкрепата на олимпийския, световен и европейски шампион Карлос Насар.

След Общото събрание обаче заваляха съдебни жалби около промените.

"Чувстваме, че има лека нестабилност в нашата федерация. Постоянно липсват неща, постоянно има проблеми, има проблеми и в работата на нас, състезателите. Притиснат не се чувствам, но понякога тренировките не протичат нормално, което е важно за моите успехи", коментира Насар.

"Имам предложения от няколко страни. Това нещо ме разколебава в дадени моменти, когато не усещам подкрепа от федерацията, но обичта към родината, към народа ме държат тук и ми дават стимул да седя тук.", каза още родната звезда.

