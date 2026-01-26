Президентът на щангите излезе в болничен в ключов момент

Все още вписаният от съда президент на федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев се оттегля временно от поста. Причините са здравословни.

Болничният на Ботев идва в ключов момент за българските щанги. На заседание на Управителния съвет тази седмица трябва да бъде представен целият финансов отчет за изминалата календарна година. След това той трябва да бъде приет и входиран в Министерството на младежта и спорта.

Ако не бъде пуснат документът към ММС, българските щанги са пред угрозата да останат без бюджет за 2026 г. В следващите 12 месеца предстои участие както на европейско първенство през април в Батуми (Грузия), така и световно в Нинбо (Китай) в края на октомври.

Без входиране на проекта националите отново няма да получават заплатите си.

Битката за властта

В края на 2025 г. олимпийският шампион Асен Златев застана начело на федерацията по вдигане на тежести. Той спечели своеобразните избори с подкрепата на олимпийския, световен и европейски шампион Карлос Насар.

След Общото събрание обаче заваляха съдебни жалби около промените.

"Чувстваме, че има лека нестабилност в нашата федерация. Постоянно липсват неща, постоянно има проблеми, има проблеми и в работата на нас, състезателите. Притиснат не се чувствам, но понякога тренировките не протичат нормално, което е важно за моите успехи", коментира Насар.

"Имам предложения от няколко страни. Това нещо ме разколебава в дадени моменти, когато не усещам подкрепа от федерацията, но обичта към родината, към народа ме държат тук и ми дават стимул да седя тук.", каза още родната звезда.

Снимка: Lap.bg

