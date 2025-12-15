Според новия президент на федерацията по вдигане на тежести Асен Златев централата е икономическа схема през последните години.

По думите на Стефан Ботев пък задълженията на централата са паднали до 760 000 лв. от първоначалните 1.1 млн. Въпреки това се очаква да набъбнат до 822 000 лв. заради неизплатени осигуровки на националите.

"Сега разбираме, че въобще не е цветущо финансовото положение и не е особено по-добро, отколкото беше преди една година година", откровен е олимпийският шампион от Москва'80.

Федерация пред фалит

"Мисля, че той не може да се справи с това нещо, защото ако е можел – щеше да се кандидатира миналата година, когато беше федерацията пред фалит.

Асен Златев обяви на свой ред, че е намерил вариант за финансиране, дори досегашният спонсор Делян Пеевски да се оттегли.

"Много се надявам да няма обжалвания, защото мисля, че няма да бъде добре за нашия спорт. Ще влезем в едно безвремие."

"Имаше много агресивна кампания за изборите. Хора, които ме подкрепяха на 100% - в последния момент някои не дойдоха, други са дали пълномощни и казаха, че срещу тях има голям натиск", допълни Ботев.

Асен Златев е четвъртият президент на федерацията по вдигане на тежести в последните 4 години.

