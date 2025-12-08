Прибраха се с медали, мечтаят за още (ВИДЕО)

Да превърнеш печеленето на медали в рутина. И страната ти да е сила, с която всички трябва да се съобразяват. Да, това важи за България в таекуондото!

На шампионата на планетата в Найроби, Кения, Станислав Митков завоюва втория си сребърен медал, след този в Чунчеон, Южна Корея миналия октомври. Християн Георгиев спечели бронз, а Ерика Карабелева повтори класирането си от Южна Корея – пето място.

За всеки от тях представянето им означава много, а време за почивка от мечти няма. Целият национален отбор е устремен към нови върхове.

Емоциите на една майка – година по-късно

Да посрещаш сина си като световен вицешампион. За втора поредна година. Това изживяха Цветана и Светослав Миткови – родителите на сребърния медалист от Найроби Станислав Митков. На 8 октомври миналата година младежът се прибра от родината на таекуондото – Южна Корея – като втори в света. Въпреки малкото, което го раздели от златото и този път, гордостта у тях не е по-малка.

"Бях по летищата в този момент, връщах се от командировка, притеснявах се да не ме приберат от летището в Мюнхен, защото скачах, виках, радвах се, просто беше невероятна емоция.", сподели през сълзи Цветана Миткова, майката на Станислав.

"Можех без проблеми да си взема златото, просто малко не ми достигна, състезанието беше изключително трудно.", разкри Митков.

Шампионски дух? Всеки от тях го носи!

Венцислав Соколов стои в основата на тези успехи. А целите никога не спират да бъдат високи: "След Южна Корея продължихме усилено тренировките, усилихме темпото, направихме няколко сериозни лагера и работата ни дава много сериозни резултати".

За втория медалист в Кения Християн Георгиев турнирът също беше специален: "На всички големи първенства съм на крачка от медалите и се радвам, че успях да превъзмогна себе си. За мен този медал тежи много".

Подобно на представянето си в Южна Корея, Ерика Карабелева отново завърши пета и демонстрира постоянство. Въпреки че беше прекалено срамежлива да застане пред камерата на bTV, непрекъснатото ѝ участие на турнири и призовите класирания казват само едно – тя говори на татамито. И то така, че да се помни!

Доверие към България

България си тръгна от Кения не само с класиранията на тримата таекуондисти. Лично президентът на Световната федерация д-р Чо предаде знамето на България, която ще бъде домакин на световното първенство за младежи до 21 г. през 2027 г. Знамето беше прието от националния треньор Фарзад Золхадри.

"Вече никой не говори за България за страна, в която се раждат от време на време таланти, а страна, в която се развива школа. За нас това е една огромна възможност да представим нашия спорт.", каза президентът на Българската федерация Слави Бинев.

В края на седмицата в Самоков предстои турнир за Купата на корейския посланик.

