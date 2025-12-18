bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

"Приносът му надхвърля титлите и медалите": Съболезнования за Боян Радев

Великият борец и меценат си отиде от този свят днес

"Приносът му надхвърля титлите и медалите": Съболезнования за Боян Радев

Новината, че от този свят си отиде великият Боян Радев, потопи в скръб целия български спорт!

Загубихме един от най-успешните спортисти - двукратен олимпийски шампион, световен първенец, признат от целия свят! В същото време Радев бе един от най-големите дарители у нас. 

След смъртта му съболезнования изпрати председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева

Легенда

"Днес се разделяме с легендата на българската борба Боян Радев. Той е един от най-великите спортисти в олимпийската ни история, пример за поколения състезатели и треньори.

Боян Радев е двукратен олимпийски шампион по борба, член на Залата на славата на световната борба, носител на най-високото държавно отличие – орден „Стара планина“.

Неговият принос за развитието на спорта в България надхвърля титлите и медалите, а яркият му образ остава в паметта на поколения българи.

Поклон пред светлата му памет!", пише Лечева. 

Успехите

Боян Радев е златен олимпийски медалист от Токио 1964 и Мексико 1968, световен шампион от Толедо през 1966 г., световен вицешампион през 1962 и 1967 г., европейски вицешампион през 1968 г.

Той е трикратен носител на приза "Спортист на годината в България" - 1964, 1967 и 1968 г.

Снимка: Ладислав Цветков

През 2009 г. получава най-високото отличие на Международната федерация по борба (ФИЛА) – „Златна огърлица“. Радев е приет и в Залата на славата на Международната федерация по борба в Оклахома (САЩ). На 24 април 2014 г. е избран за Спортист на века от Спортни клубове Левски.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

 
Тагове:

весела лечева легенда борба бок олимпийски комитет боян радев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Страхотен Пламен Андреев прати тима си на осминафинал за Купата в Испания

Страхотен Пламен Андреев прати тима си на осминафинал за Купата в Испания
След жалбите: Отива ли Карлос Насар в друга държава? (ВИДЕО)

След жалбите: Отива ли Карлос Насар в друга държава? (ВИДЕО)
Скандали в борбата заради шампион от Русия (ВИДЕО)

Скандали в борбата заради шампион от Русия (ВИДЕО)
Весела Лечева получи отказ от съда (ВИДЕО)

Весела Лечева получи отказ от съда (ВИДЕО)

Последни новини

Олимпийският медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Олимпийският медалист Божидар Андреев хванат с допинг
Почина великият Боян Радев

Почина великият Боян Радев

Страхотен Пламен Андреев прати тима си на осминафинал за Купата в Испания

Страхотен Пламен Андреев прати тима си на осминафинал за Купата в Испания
ПСЖ завърши годината с шести трофей (ВИДЕО)

ПСЖ завърши годината с шести трофей (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV