Новината, че от този свят си отиде великият Боян Радев, потопи в скръб целия български спорт!

Загубихме един от най-успешните спортисти - двукратен олимпийски шампион, световен първенец, признат от целия свят! В същото време Радев бе един от най-големите дарители у нас.

След смъртта му съболезнования изпрати председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Легенда

"Днес се разделяме с легендата на българската борба Боян Радев. Той е един от най-великите спортисти в олимпийската ни история, пример за поколения състезатели и треньори.

Боян Радев е двукратен олимпийски шампион по борба, член на Залата на славата на световната борба, носител на най-високото държавно отличие – орден „Стара планина“.

Неговият принос за развитието на спорта в България надхвърля титлите и медалите, а яркият му образ остава в паметта на поколения българи.

Поклон пред светлата му памет!", пише Лечева.

Успехите

Боян Радев е златен олимпийски медалист от Токио 1964 и Мексико 1968, световен шампион от Толедо през 1966 г., световен вицешампион през 1962 и 1967 г., европейски вицешампион през 1968 г.

Той е трикратен носител на приза "Спортист на годината в България" - 1964, 1967 и 1968 г.

През 2009 г. получава най-високото отличие на Международната федерация по борба (ФИЛА) – „Златна огърлица“. Радев е приет и в Залата на славата на Международната федерация по борба в Оклахома (САЩ). На 24 април 2014 г. е избран за Спортист на века от Спортни клубове Левски.

