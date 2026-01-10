Гордата майка на Иван Иванов: Разчувствахте ме! (ВИДЕО)

Избирането на Иван Иванов за най-добър млад спортист на България за 2025 г. разчувства майка му Ваня.

Пред медиите тя коментира колко е тежко за един родител постоянното отсъствие на детето от дома, но каза, че тенисистът "оправдава всичко" с постиженията си.

През 2025 г. Иванов завърши на върха в световната ранглиста при юношите и беше обявен от Международната федерация за символичен световен шампион. През сезона той записа два големи триумфа - на "Уимбълдън" и US Open.

"За първи път има обявен шампион световен в тениса и много се радваме, че това е Иван. Лидер в ранглистата, това пък какво говори и за бъдещите му цели? Той казва, че това е само първата крачка, цели са много високо и казва, че трябва много да работи. Показателно е, че дори в ден, в който го награждават, той е на състезание, на подготовка", коментира Иванова.

"Аз съм първата, на която се обажда след мач. Много често казва: Мамо, победих, това е много често. Когато не е победил, аз винаги му казвам: "Ти си най-добрият, не забравяй"

"Иван преди 3 години напусна нашия дом. Домът е пуст, домът е тих, домът е празен, гардеробът е празен, обувките ги няма, дрехите ги няма и е много тежко и ме разчувствахте. Много е тежко за един родител да го няма детето му вкъщи, но той оправдава всичко това.", завърши емоционално тя.

Десетте най

1. Иван Иванов (тенис) - 1089 точки

2. Симеон Николов (волейбол) - 1059 точки

3. Никола Цолов (автомобилизъм) - 974 точки

4. Александър Василев (тенис) - 814 точки

5. Малена Замфирова (сноуборд) - 729 точки

6. Димана Иванова (волейбол) - 488 точки

7. Валентина Георгиева (спортна гимнастика) - 429 точки

8. Християн Касабов (лека атлетика) - 162 точки

9. Виктория Нинова (волейбол) - 156 точки

10. Калина Венева (волейбол) - 139 точки

