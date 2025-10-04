Ръгбистите сразиха Турция в София

Българският национален отбор по ръгби победи тимът на Турция с 16:14 (6:7) в среща от група С на европейската конференция. Мачът беше посетен от солиден брой зрители на стадион "Васил Левски" в София, а също така беше дебютен и за новия национален селекционер Ивайло Иванов.

Класирането

Първата победа на българите ги изравнява на върха в класирането с Украйна, която по-рано тази есен срази турците с 43:6. Четвъртият отбор в групата е Молдова. Успехът носи и морално удовлетворение за родните ръгбисти, които се реваншираха за тежката загуба от миналата година с 10:46.

Мачът

Днес българският тим показа много силна воля, след като изоставаше и на полувремето с 6:7. Турците в един момент поведоха с 14:6, но само за 15 минути резултатът стана 16:14 за "лъвовете".

Ключова роля за успеха изигра капитанът на тима Петър Николов, който реализира 11 точки.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK