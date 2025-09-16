bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Родната борба в траур: Почина шеф на федерацията

Стефан Николов беще вицепрезидент и отговаряше за свободния стил

Трагедия в българската борба. Вицепрезидентът на федерацията и отговорник за ресор "Свободна борба" Стефан Николов почина, съобщиха от централата.

59-годишният Николов беше дългогодишен член на Управителния съвет.

Съобщението

С дълбока скръб Ви уведомяваме, че днес ни напусна Стефан Николов вицепрезидент на Българската федерация по борба, отговорник за ресор Свободна борба“ и дългогодишен член на Управителния съвет на федерацията.

Стефан Николов отдаде голяма част от живота си на българската борба. С безрезервната си отдаденост, професионализъм и любов към спорта той остави ярка следа в развитието и успехите на нашата федерация. Неговият принос, труд и морална подкрепа ще останат завинаги в паметта на българската борба и всички, които имаха честта да работят с него.

Огромна загуба

Загубата е огромна за целия ни спорт и за нашето голямо борческо семейство.

Погребението ще се състои в четвъртък, 18.09.2025 г., в Гробищен парк Архангел Михаил“, кв. Бояна Витоша, ул. Бояна парк“ 4, 1616 София.

Изказваме най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели.

Поклон пред светлата му памет!

