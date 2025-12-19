Самолетна катастрофа погуби шампион на NASCAR и цялото му семейството (ВИДЕО)

Трагичен инцидент почерни Съединените американски щати.
Бившият пилот от NASCAR Грег Бифъл и неговото семейство са сред седемте жертви на тежка самолетна катастрофа на регионалното летище в Стейтсвил, Северна Каролина.
На 18 декември самолетът Cessna C550 се разби при кацане около 10:20 ч. местно време. По данни на властите, машината е била във въздуха за кратко преди да катастрофира в източния край на пистата. При пристигането си на място екипите са заварили самолета вече обгърнат от пламъци.
От NASCAR съобщиха, че Грег Бифъл е загинал заедно със съпругата си Кристина, дъщеря си Ема, сина си Райдер, както и още трима души.
„Грег беше повече от шампион - той беше обичан член на NASCAR общността, безкомпромисен състезател и приятел за мнозина. Страстта му към моторните спортове, почтеността и уважението към фенове и съперници оставят трайна следа“, част от изявлението на организацията.
Самолетът е собственост на частна компания, свързана с Бифъл. Летището в Стейтсвил остава затворено, докато се разчистват отломките. Националният съвет по безопасност на транспорта води разследването за причините на инцидента.
Грег Бифъл, известен с прякора „The Biff“, бе сред най-уважаваните имена в NASCAR. Кариерата му продължи близо две десетилетия. Той спечели 19 победи в Cup Series, стана шампион в Craftsman Truck Series (2000) и Xfinity Series (2002) - първият пилот с титли и в двете серии. През 2023 г. бе включен сред 75-те най-велики пилоти в историята на NASCAR.
Грег Бифъл напусна този свят само на 55 години, но след него остават състезанията, победите и примерът за човек, който не спираше да помага – и на пистата, и извън нея.
Извън пистата Бифъл ще бъде запомнен и с човечността си.
След урагана Хелийн миналата година той използва личния си хеликоптер, за да спасява блокирани хора и да доставя помощи в засегнатите райони на Северна Каролина.
