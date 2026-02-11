bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Саръбоюков полетя и оглави световната ранглиста

Атлетът от Харманли отново подобри националния рекорд в скока на дължина

bgnes

Божидар Саръбоюков регистрира най-доброто постижение в света за сезона в скока на дължина!

Талантливият атлет, възпитаник на треньора Димитър Карамфилов, покори 8.45 метра на турнира в Белград.

Нов рекорд

По този той добави още 6 см към собствения си национален рекорд, постигнат преди седмица.

№1 за всички времена! Божидар Саръбоюков скочи 8,39 м

Тогава европейският шампион в зала от миналата година прати в историята постижението на Ивайло Младенов, което се задържа като най-доброто в историята на България в продължение на повече от 30 години.

Снимка: Lap.bg

Победа над важен конкурент

Освен че оглави световната ранглиста и подобри националния рекорд, днес в Белград Божидар постави нов рекорд на турнира и се наложи над олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу, който остана втори с 8.27 метра.

При жените Пламена Миткова завърши четвърта с 6.44 метра – резултат, който е най-добър за състезателката през годината.

