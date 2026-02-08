№1 за всички времена! Божидар Саръбоюков скочи 8,39 м

Божидар Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина. Европейският шампион в зала от Апелдорн 2025 се приземи на 8,39 м на турнира от Световния атлетически тур (категория сребро) в Метц.

Така Саръбоюков излезе на първо място във вечната ранглиста на България - и в зала, и на открито. Досега най-добрите резултати бяха записани срещу името на Ивайло Младенов.

Младенов има 8,33 м на открито (3 юни 1995, Севиля). А в зала постигна 8,30 м (1994).

Битката с шампиона

До днес най-добрият резултат на таланта от Харманли беше 8.26 м от международния турнир "Локомотив" в Пловдив през януари.

Тези 8,39 м обаче отредиха на Саръбоюков второ място в надпреварата във Франция. Световният шампион в зала и на открито Матия Фурлани също постигна 8,39 м, но имаше по-добър по сила втори резултат - 8,38 м срещу 8,37 м.

Така за пореден път един сантиметър реши битка между двамата атлети. Трети в Метц завърши бронзовият медалист от световното в зала в Глазгоу през 2024 г. Кери Маклауд от Ямайка със 7.90 м.

Все по-далеч

Саръбоюков започна състезанието със 7.94 метра. Във втория си опит постигна 8.15 м, а в третия се приземи на 8.13 м. В четвъртия опит записа национален рекорд от 8.37 м. Последва нов още по-силен опит от 8.39 м и втори национален рекорд. В последния си опит Божидар постигна 8.24 м.

Само преди една седмица Божидар се качи на подиума и по време на турнира в Острава, като тогава с 8,21 м остана зад Матия Фурлани и олимпийския шампион Малтиадис Тентоглу.

През септември пък българинът постигна най-добрия си резултат на световното първенство, завършвайки на пето място с резултат 8,19 м.