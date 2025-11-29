bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Седем българи ще плуват за медали на световното в малък басейн (ВИДЕО)

Шампионатът в Полша започва на 2 декември

Седем български плувци ще преследват медалите на европейското първенство в 25-метров басейн в полския град Люблин. 

Състав на България

За най-много дисциплини е заявена Диана Петкова, а другите две дами в състава са Габриела Георгиева и Тея Николова.

При мъжете за медали ще се борят Петър Мицин, Любомир Епитропов, Дарен Кирилов и Калоян Левтеров

"Всичко до момента, което сме си задали като план … отивам с нагласата да стигна финал в дисциплините, в които ще плувам, и да бъда с лични резултати", каза Петър Мицин пред bTV. 

Мицин завърши 7-ми на 400 м на световното първенство в голям басейн в Сингапур.

Петър Мицин е седми в света (ВИДЕО)

"Има до известна степен повече притеснение, защото това ще ми бъде и първи старт от Сингапур насам. Имах възпалена мастна тъкан на дясното коляно и в старанието си да го запазя максимално натоварих лявото, на което пък възпалих сухожие", коментира Габриела Георгиева пред bTV.

Шампионатът започва на 2 декември.

Изключително! Радослав Росенов пренаписа историята на европейските първенства

Готови ли сте? MAX FIGHT 63 - пряко по bTV Action и на VOYO!

Всичко или нищо за съперника на Кобрата (ВИДЕО)

Григор и Ейса се гушкат и целуват в снега (ВИДЕО)

Изключително! Радослав Росенов пренаписа историята на европейските първенства

Всичко или нищо за съперника на Кобрата (ВИДЕО)

Трима български шампиони в битка за злато

Григор и Ейса се гушкат и целуват в снега (ВИДЕО)

