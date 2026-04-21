bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Семен Новиков отново е европейски вицешампион

Чеченец от Дания победи национала във финала в кат. до 87 кг

Българският национал и олимпийски шампион Семен Новиков е европейски вицешампион за втора поредна година, след като отстъпи на Турпал Бисултанов във финала на кат. до 87 кг класически стил на континенталното първенство в Тирана, Албания.

Схватката започна с точки още преди партера. Бисултанов взе четири с поваляне на Новиков на тепиха, но българинът контрира с две движения за по две точки и равенство.

След подновяването на борбата обаче датският национал удари олимпийския шампион неволно в носа и той трябваше да взима два пъти медицински таймаути заради кръвотечение Двубоят продължи, а Бисултанов взе два пъти по една точка до почивката, за да поведе с 6:4.

След паузата борбата бе пасивна и Новиков не успя да обърне. Българският национал загуби с туш и е сребърен медалист за втори пореден път, след като през миналата година отстъпи на унгареца Давид Лошонци.

Това е втори медал за българските национали в класически стил, след като по-рано Стефан Григоров заслужи бронз при най-леките до 55 кг. Утре действащият шампион Кирил Милов е на финал на 97 кг и ще донесе трето отличие на отбора.

Тагове:

финал албания сребро загуба тирана вицешампион Семен Новиков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV