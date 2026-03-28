Семеня срещу МОК: Това е война срещу жените!

Двукратната олимпийска шампионка Кастер Семеня нарече новите правила на Международния олимпийски комитет, които забраняват на транссексуални спортисти и повечето спортисти с DSD (разстройства на половото развитие) да участват в женски състезания, „глупости“ и „несправедливи“.

„Честно казано, това е сърцераздирателно, защото, като го погледнеш, те казват, че са неутрални. Няма неутралност в това, това е решение, основано на власт“, заяви Семеня в интервю за Sky News. „В момента, в който започнеш да искаш от жена да се подложи на тестове, за да участва в спортни състезания, това не е достойнство.“

Новите правила на МОК, в сила за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, определят, че допустимостта за участие в женски категории е ограничена до биологични жени. Спортисти с DSD трябва да докажат, че „не се възползват от анаболните и/или подобряващите спортните постижения ефекти на тестостерона“.

Изключение е направено за синдрома на пълна андрогенна нечувствителност (CAIS), при който жената не преминава през мъжки пубертет.

Семеня, която има DSD и спечели на 800 метра на Игрите в Лондон 2012 и Рио 2016, обвини МОК, че игнорира науката и унижава жените: „Трябва да се вгледаме дълбоко в тази наука, за която говорят. Бяхме игнорирани. Несправедливо е една жена да прави така с други жени. Тя няма никакви доказателства, няма научни доказателства за казаното. Това е идеология на някои мъже учени, които вярват, че могат да правят каквото си искат.“

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри защити правилата: „На Олимпийските игри дори и най-малките разлики могат да бъдат разликата между победата и поражението. Така че е абсолютно ясно, че не би било честно биологични мъже да се състезават в женска категория. Освен това, в някои спортове това просто не би било безопасно.“

Семеня сподели, че натискът върху МОК ескалира след Париж 2024, когато боксьорките Имане Хелиф и Лин Ю-Тин спечелиха титли въпреки твърденията за неподходяща допустимост по пол.

„Вредно е да се тества младо момиче или някой, който не е бил тестван“, каза Семеня, подчертавайки колко унизителен е процесът на проверка на пола за жени спортисти.

Историята на атлетката от Южна Африка е белязана от съдебни битки: през 2009 г. е била принудена на множество тестове за потвърждаване на пола си. През 2018 г. Световната атлетика въведе правила, изискващи от спортисти с DSD да намалят тестостерона си, което я спря от състезания, въпреки че тя притежава три световни титли и две олимпийски златни медала.

Въпреки частичната победа в Европейския съд по правата на човека миналата година, Семеня продължава да се бори срещу правилата, които според нея „нарушават достойнството на жените и правото на справедлив процес“.

„Несправедливо е, това са глупости. Това е удар по женския спорт“, завършва тя.