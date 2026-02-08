bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Сестрата на Линдзи Вон: Когато видиш хеликоптерa, не е добър знак

Първи коментар от семейството

Сестрата на Линдзи Вон - Карин Килдоу, коментира, че великата скиорка е „вложила цялото си сърце“ в това да се класира за Олимпийските игри в Милано, реагирайки на ужасяващото падане на ски легендата.

„Това определено е последното нещо, което искахме да видим“, каза Килдоу пред Кара Банкс от NBC.

„Когато се случи нещо такова, веднага се надяваш, че е добре, но беше страшно! Когато започнеш да виждаш как идват хеликоптерите и пускат носилката, това не е добър знак.“ Килдоу потвърди, че Вон е в болница и че семейството няма повече информация.

