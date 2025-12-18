Мърков за Боян Радев: Казах му, че сега аз ще го уча да ходи

Скърбим! И семейството, и почитателите, и цяла България! Днес, 18 декември, от този свят си отиде Боян Радев - един от най-великите родни спортисти.

С два медала от олимпийски игри (Токио 1964, Мексико 1968) и световна титла от Толедо 1966, великият борец завинаги има място в пантеона на родния спорт.

И докато ние гледаме на Радев от дистанция, десетки бивши борци имат привилегията да са тренирали, живели, печелили и губили с него. Такъв е Георги Мърков - олимпийският шампион от Мюнхен 1972.

Двамата велики борци бяха близки приятели, а в последните години, които бяха тежки за Радев, Мърков му оказваше огромна подкрепа.

"Голям спортист, голям треньор, голям приятел. Последно беше в хоспис в София. Ходих да го видя. Той едвам се държеше на краката си. Казах му "Ти си ме учил. Сега аз да те уча как да ходиш.", спомня си Мърков и каза:

"Човек е жив тогава, когато си спомнят за него. За Боян Радев ще си спомнят"

Мърков разкри пред bTV, че тежката новина за кончината не е била изненада в средите на борбата.

"Снощи се събрахме. Аз съм председател на клуба по борба и направихме едно тържество тук. Опитахме да се свържем с него и ни отказаха. Той беше тежко болен, но винаги е тъжно. Снощи искахме да бъде с нас. При нас дойде неговият треньор Слав Славов, който е на 95 години", сподели Мърков.

"Какво правиш, левак?"

Шампионът от Мюнхен 1972 заяви, че Радев му е бил пример, а най-големия си успех в кариерата дължи на... негово подвикване.

"Той беше от публика тогава и от там се качи на тепиха. Това беше интересно. Там го подгони охраната. Как е успял да се качи, не знам. "Какво правиш бе левак?! Ще загубиш срещата!" - това му бяха думите към мен", сподели Мърков.

