Шофьорът от трагедията с Джошуа бил уволнен заради друг сблъсък

Само година преди да предизвика катастрофата в Нигерия, в която бившият шампион в тежка категория в бокса Антъни Джошуа пострада, а двама от най-близките му приятели починаха, шофьорът им 47-годишният Адении Кайоде е бил... уволнен.

Причината е... друг пътен инцидент.

Това разкрива британското издание "Сън".

В канавката

През октомври 2024 г. Кайоде бил нает като шофьор от британски бизнесмен, който го уволнил разсеяност по време на шофиране.

Нигериецът трябвало да работи няколко седмици, но ангажиментът му приключил предварително, след като пратил поверения му мощен джип в канавката.

"Той беше много внимателен. Винаги вземаше чантите и отваряше врати. Беше много учтив. Но по време на едно пътуване, те бяха в едно село и изведнъж той отиде в канавката. Нямаше очевидна причина, която да е причинила инцидента.", разказват свидетели.

Онази катастрофа обаче завършила без жертви и наранявания.

"След това вече нямаше как да му се доверят. Беше уволнен заради "разсеяност". Никой не пострада, но автомобилът беше с неприятна вдлъбнатина отпред и с две спукани гуми", добавят свидетелите.

Доживотен затвор

Адении Кайоде работи за Джошуа от 3 години. Именно той шофира във фаталния 31 декември, когато автомобилът с боксьора се заби в камион, а след катастрофата загинаха треньорът по кондиционна подготовка на британеца Сина Гами и личният треньор Латиф Айоделе - и двамата на 36 години.

След трагедията Кайоде бе в неизвестност, но властите успяха да го открият и да го изправят пред съда.

Там адвокатът му обясни, че шофьорът не приема обвиненията и дори уточни, че е помолил Джошуа да се премести на задната седалка, за да може да вижда страничното огледало.

Кайоде ще бъде съден за опасно шофиране, причинило смърт, безразсъдно и небрежно шофиране и липса на шофьорска книжка. Той може да получи доживотна присъда.

