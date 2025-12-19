Шоумен срещу професионалист: Кой ще победи? (АНКЕТА)

С изявите си на ринга в последните години, Джейк Пол се превърна в една от най-противоречивите фигури. Някои го определят за хит в бокса, други за клоуна, който се вълнува единствено от парите.

Какви са всъщност неговите шансове за триумф във Флорида тази вечер срещу един от най-рейтинговите боксьори в последното десетилетие?



Антъни Джошуа не е излизал на ринга от загубата си от Даниел Дюбоа през септември 2024 г., а сега ще има наглед лесна плячка. Разликата в опита в професионалните битки е почти 3 пъти по-голяма в полза на британеца. Той има 32 битки срещу 13 на ютубъра.

It's Showtime

Джошуа обаче натрупа загуби (общо 4 в кариерата) в последните години, което позволява на привържениците на Пол да вярват, че неговата ръка може да бъде вдигната от съдията в края на битката им в Съединените щати.



Двамата ще поделят 160 млн. евро, т.е. по 80 млн. евро за всеки. Това ще бъде рекорд и за двамата като досегашните им топ приходи бяха между 30 и 35 млн. евро.

Въпросът, който остава е най-важният: кой ще спечели? Джошуа се закани, че ще приключи боксовата авантюра на Пол, но американецът е категоричен - Шоуто ще продължи!

Затова ви питаме:

Как ще завърши боксовият сблъсък Джейк Пол - Антъни Джошуа? Джейк Пол печели по точки. 0

Джейк Пол печели с нокаут. 0

Равен вот на съдиите. 0

Антъни Джошуа печели по точки. 0

Антъни Джошуа печели с нокаут. 0 Резултати Гласувай

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK