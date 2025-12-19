bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Шоумен срещу професионалист: Кой ще победи? (АНКЕТА)

Ютубърът Джейк Пол срещу 36-годишния Антъни Джошуа в САЩ тази нощ

Шоумен срещу професионалист: Кой ще победи? (АНКЕТА)

С изявите си на ринга в последните години, Джейк Пол се превърна в една от най-противоречивите фигури. Някои го определят за хит в бокса, други за клоуна, който се вълнува единствено от парите.

Какви са всъщност неговите шансове за триумф във Флорида тази вечер срещу един от най-рейтинговите боксьори в последното десетилетие?

Антъни Джошуа не е излизал на ринга от загубата си от Даниел Дюбоа през септември 2024 г., а сега ще има наглед лесна плячка. Разликата в опита в професионалните битки е почти 3 пъти по-голяма в полза на британеца. Той има 32 битки срещу 13 на ютубъра.

It's Showtime

Джошуа обаче натрупа загуби (общо 4 в кариерата) в последните години, което позволява на привържениците на Пол да вярват, че неговата ръка може да бъде вдигната от съдията в края на битката им в Съединените щати. 

Двамата ще поделят 160 млн. евро, т.е. по 80 млн. евро за всеки. Това ще бъде рекорд и за двамата като досегашните им топ приходи бяха между 30 и 35 млн. евро.

Въпросът, който остава е най-важният: кой ще спечели? Джошуа се закани, че ще приключи боксовата авантюра на Пол, но американецът е категоричен - Шоуто ще продължи!

Затова ви питаме:

Как ще завърши боксовият сблъсък Джейк Пол - Антъни Джошуа?

