Ситуацията в БОК: Какво следва след неприетата оставка на Стефка Костадинова? (ВИДЕО)

Какво следва оттук нататък за Българския олимпийски комитет?

Ситуацията в централата е изключително заплетена, след като Търговският регистър отказа да приеме оставката на Стефка Костадинова и тя продължава да бъде начело на централата в документите там.

Да, но преди година Весела Лечева спечели повече гласове на редовния изборен конгрес за председател. В дните след това се появиха редица обжалвания на начина на провеждане на своеобразните избори за нов шеф.

"Нямам възможност и желание"

Самата Костадинова обяви преди дни, че иска да се оттегли, тъй като ще бъде кандидат за народен представител на изборите на 19 април и водач на листата на ДПС в Пловдив.

От Търговския регистър обаче отказаха да приемат, тъй като в молбата ѝ липсват документи, а оставката не е гласувана от Управителния съвет.

"Предстои да се събере Управителният съвет, да приеме оставката и да се избере нов представляващ. Не бих казал, че има фаворит. Мога да кажа, че нямам възможност и желание да бъда. Със сигурност няма да бъда. Един от другите колеги на поста ще бъде избран. Нямам информация, кога ще се съберат. Стефка Костадинова представлява все още Олимпийския комитет, тя е вписана в Търговския регистър, така че тя трябва да насрочи заседание", заяви президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев.

Той е сред вариантите за заместник на Костадинова заедно с Николай Изов (бивш ректор на НСА "Васил Левски"), Красимир Инински (председател на Българската федерация по бокс), Цеко Минев (председател на Българската федерация по ски) и футболната легенда Христо Стоичков.

Делата

До момента са разгледани 5 от 7-те жалби за провеждането на Конгреса на БОК преди година. 4 от решенията на Софийски градски съд са в полза на Лечева, а едно - в полза на Костадинова.

Според Фурнаджиев, признатата от Международния олимпийски комитет Весела Лечева, ще може да встъпи официално в длъжност, когато съдът се произнесе по всички дела.

"Когато приключат съдебните дела. Мисля, че ясно и точно съм заявил - това е дело с голям обществен интерес, може да се гледа и по съкратена процедура и да се решат тези дела", каза той.

Отчетен Конгрес

Фурнаджиев, в качеството си на вицепрезидент на Българския футболен съюз, участва в редовния отчетен конгрес на централата днес, 20 март.

"Очаквам да можем да уеднаквим с уставите на ФИФА и УЕФА и да се отчетем за това, което е свършено. Да приемем отчет и бюджет за следващата година", каза той и коментира борбата за титлата в първенството

"Тя не е само между Левски и Лудогорец, има още два отбора, които са се включили. Двете ЦСКА. Битката е между четири отбора. Със сигурност има напрежение, но е повече в клубовете. Нашата работа е да направим така, че да има честна игра. Да побеждава по-добрия на терена"