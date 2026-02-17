Скиорка се оплака: Искаха да се откажа заради големия си сутиен!

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Странната случка си има логично обяснение

Покрай ужасяващото падане на Линдзи Вон, един от най-емоционалните коментари за случилото се бе на Кеми Алкот - нейна бивша колежка на пистата. 

"Чувствам се виновна, защото съм много емоционална, но всеки път, когато си помисля как завърши това нещо...Никога не съм смятала, че ще я видя да лежи на пистата без да може да помръдне. Това беше пълен кошмар! Пълен кошмар!", бяха думите на Алкот. 

И болката в тях се открои ясно, не само защото е близка приятелка на Линдзи, а и защото знае какво е да бъдеш на крачка от мечтата си и някой да те накара да се откажеш

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете

Заради сутиена

Алкот не може да се похвали с толкова успешна кариера като Вон, но все пак има в колекцията си 7 титли на Великобритания в алпийските ски и 4 участия на олимпийски игри.

През 2010 във Ванкувър за малко да я накарат да се откаже заради... сутиен. 

Тогава Алкот решава да участва с пукнато ребро. За да намали ефекта от контузията, лекарите ѝ изготвят специална шина за гърдите. 

"Лекарите на тима ме пратиха да ми направят шината. Но в деня на пробите носех повдигащ сутиен и я направиха доста по-голяма. Когато я сложих във Ванкувър, организаторите не ми позволиха да карам с нея, защото променяше аеродинамиката", разказа тя. 

"Помислих си, че просто искам да се състезавам, дори със счупени ребра. А в онзи момент просто имах една шина, с която можеше Лейди Гага да се облече на някой концерт", добавя 16 години по-късно Алкот.

13-а

Тя все пак се спуска без шина и завършва на 13-о място, докато Линдзи Вон става шампионка. 

В суперкомбинацията пък става 11-а. 

4 години по-късно, в Сочи, Алкот отново е на старта. Това са четвъртите и последните олимпийски игри в кариерата ѝ. Тя отново кара контузена - този път с пирон в крака, който чупи три пъти за четири години

В момента британката е коментатор на Би Би Си.

 
