След 4 операции: Линдзи Вон излетя за САЩ

Шампионката остави всичките си плюшени играчки за болните деца

След 4 операции: Линдзи Вон излетя за САЩ

След жестокото падане в олимпийското спускане и 4 операции на раздробения си ляв крак - американската ски легенда Линдзи Вон беше изписана от болницата в Тревизо и отлетя за родината си.

41-годишната шампионка анонсира предстоящото си прибиране в социалните мрежи след последната хирургическа интервенция. Тя напусна медицинското заведение "Ка Фончело" и беше транспортирана с линейка до летище "Марко Поло" във Венеция.

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете

Преди да напусне Италия, Вон направи мил жест - остави на педиатричното отделение всички плюшени играчки, подарени ѝ от фенове с пожелания за бързо възстановяване. Цветята пък са останали в стаята, която обитаваше по време на престоя си.

Инцидентът с Вон се случи по време на спускането в Кортина на 8 февруари. Американката беше сред фаворитките за победата, въпреки че малко по-рано скъса кръстни връзки по време на спускането в Кран-Монтана.

Невидимата защита, която спаси Линдзи Вон (ВИДЕО)

В САЩ я чакат още операции, като според някои лекари кракът й все още е в опасност.

линдзи вон операция падане коляно Зимни олимпийски игри фрактура

