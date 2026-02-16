Невидимата защита, която спаси Линдзи Вон (ВИДЕО)

Жестокото падане на Линдзи Вон е сред най-обсъжданите теми на зимните олимпийски игри. 41-годишната американка стартира в спускането въпреки скъсана кръстна връзка в лявото си коляно. А вследствие на падането получи тежка двойна фрактура и дотук се подложи на четири операции, като предстоят още след прибирането й в САЩ.

Експертите са категорични - последствията можеха да бъдат и много по-лоши. Сякаш някаква невидима сила предпази легендата от още по-опустошителни поражения.

В мига, в който Вон губи контрол при скорост над 120 км/ч, под костюма ѝ за части от секундата се разгъва въздушна възглавница. Тя обгръща раменете, гърдите и гърба – зоните, които поемат най-силен натиск при подобни падания.

По време на тежкия инцидент тя е носела задължителната за скоростните дисциплини airbag система, а кадрите на Вон в очакване на помощ на пистата показват, че гърдите ѝ изглеждат "надути" – знак, че защитният щит се е разгърнал и вероятно е омекотил удара.

Системата използва сензори и GPS, които следят ъгъла, ускорението и ротацията на тялото в реално време. Ако алгоритъмът разпознае изхвърляне във въздуха или опасно превъртане, възглавницата се задейства още преди удара. След около 20 секунди тя автоматично се изпуска.

Електронният модул съхранява данните от инцидента – своеобразна черна кутия, която позволява детайлен анализ на всяко движение. За разлика от обикновен протектор, системата може да абсорбира до седем пъти повече енергия при удар.