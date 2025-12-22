Стефка Костадинова: Мен никой не може да ме зачеркне (ВИДЕО)

Олимпийската шампионка в скока на височина от Атланта 1996 и бивша световна рекордьорка Стефка Костадинова отговори на твърденията на Данаил Димов, че е била зачеркната от Международния олимпийски комитет.

Повод за това изказване стана продължаващото неразбирателство дали тя или Весела Лечева са начело на Българския олимпийски комитет.

Преди ден Димов, който е генерален секретар на централата в екипа на Лечева, заяви, че Костадинова няма как да придружава родната делегация на Игрите в Милано/Кортина в началото на 2026 г.

"Стефка Костадинова няма как да пътува, независимо колко съдии ще си "купят", колко съдии "ще хванат". Тя не е в списъка, задраскана е от МОК.", каза Димов.

"Господин Никой казва че съм зачеркната. Лечева е временно призната от МОК. Ще питам МОК дали са ми зачеркнали олимпийската титла, както твърди един господин. Аз съм Стефка Костадинова и мен никой не може да ме зачеркне. Аз имам олимпийска титла, седем световни титли и близо 40 години световен рекорд и не знам как мога да бъда зачеркната", каза днес Костадинова.

През март 2025 г. тя загуби от Лечева изборите за председател на БОК. Заради няколко жалби по организацията на Общото събрание обаче, бившата лекоатлетка все още е вписана начело на централата в Търговския регистър.

От Международния комитет вече обявиха, че признават избора на Лечева.

В такава ситуация БОК работи от няколко месеца.

Костадинова, чийто екип има достъп до финансовите средства на комитета, увери, че подготовката за изпращане на български спортисти на олимпийски игри, върви по план.

"Всичко е обезпечено за спортистите и няма да има проблеми за спортистите. Това са пълни измишльотини, за да се нагнетява напрежение. Всичко е обезпечено за делегацията ни и всеки ден ходя на работа в олимпийския комитет", каза Костадинова.

