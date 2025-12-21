Екипът на Весела Лечева: Предупредиха ни, че тази съдийка ще ни приключи

Твърдения за корупция в съдебната система, след като от Софийски градски съд отмени решението за избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет.

Те дойдоха от главния секретар на БОК в екипа на Лечева - Данаил Димов.

Преди ден бе публикувано решение № 1802 на СГС, ТО VI-25, със съдия-докладчик Весела Трайкова Живкова-Офицерска, което е по искови молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков. Според него изборът на Лечева, която през март получи повече гласове на общото събрание от Стефка Костадинова, е нелегитимен. Това решение може да бъде обжалвано.

За разясняване на ситуацията пред медиите говори Данаил Димов, който нарече решението "незаконосъобразно".

"Има фрапиращи грешки. И третокурсник в Юридическия факултет, ще разбере за какво става дума. Това е злоупотреба с право и правосъдие. При една и съща фактическа обстановка по всяко едно от делата, няма как да има различно тълкуване. За тази съдийка получавахме не едно предупреждение. Буквално ни предупредиха, че ще ни "приключи". Слава Богу, решението не е окончателно, то ще бъде обжалвано. Надежда ни дава, че все още има съдии, които все още държат на правото, не са зависими, не са кукли на конци", заяви той.

Димов е категоричен, че от екипа на Весела Лечева ще обжалват решението.

"Кандидатурата на госпожа Лечева е подадена в последния възможен ден от срока. До последно се е колебала дали да се кандидатира. Делата продължават. Няма как да има нови избори, без съдът да се е произвел по старите. Това означава кашата да стане по-голяма, което само ще обслужи интересите на госпожа Костадинова. Ще дойде ден, в който ще има възмездие за всичко и ще се търси отговорност, в това число и от корумпираните съдии, които злоупотребяват с правосъдието. Има още няколко висящи дела, които няма изглед да приключат скоро.", каза той и добави:

"Тази съдийка не беше единствената, за която ни предупреждаваха. Има и други такива. Ние ще се борим докрай и по никакъв начин няма да мълчим, ако видим, че става дума за корумпирано правосъдие. Няма как да ви кажа от кого, но то е видимо".

Ситуацията в БОК

Скандалите за поста се разиграват на фона на подготовката за зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

От Международния олимпийски комитет вече признаха за легитимен председател на родната централа Весела Лечева.

"Стефка Костадинова няма как да пътува, независимо колко съдии ще си "купят", колко съдии "ще хванат". Тя не е в списъка, задраскана е от МОК. Идеята на цялата тази сага с толкова дела е не Стефка Костадинова да се върне на поста, а да се задържи колкото се може по-дълго. Защо? Има няколко тълкувания. Ще ви ги спестя, защото нямам документи. Ако един ден влезем, ще говоря с документи и всички ще разберат за какво става дума", каза Димов.

Той добави, че въпросът с използването на националния флаг и химна за Игрите все още не е приключил.

"Ситуацията за Игрите не се променя. Опитваме се това да не се отрази на спортистите. Опитахме да няма наказания за БОК. Екипът на Стефка е очаквал с нетърпение от МОК да ни накажат"

Казусът в щангите

Димов алармира и за друг казус, възникнал след общото събрание на Федерацията по вдигане на тежести. Преди седмица Асен Златев взе властта от Стефан Ботев. Той бе подкрепен от олимпийския, световен и европейски шампион Карлос Насар, който на събитието попита дали ще има обжалвания и не получи отговор.

Впоследствие три клуба пуснаха искове до съда, а техен представител, както и на екипа на Стефка Костадинова по делата е един и същ адвокат - Теодора Златева.

"БОК продължава да харчи държавни пари. Много е интересна схемата. Бяхте свидетели какво се случи във Федерацията по щанги - абсолютно идентичен казус с този в БОК. Интересният момент е, че адвокат на всичките три клуба е адвокатът на БОК госпожа Златева. По всичките дела госпожа Златева не защитаваше клиента си, а правеше всичко възможно, за да бъдат уважени исковите молби. На адвокат Златева към момента БОК плаща с нашите, вашите, тези на спортистите пари. Тук лъсва къде е центърът на всички проблеми в българския спорт. Очаквам до края на следващата години половината олимпийски федерации да са в съда и всичко да е висящо.", каза Димов.

