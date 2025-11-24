Стоян Копривленски се прибра от Токио и направи нещо неочаквано в Бургас! (ВИДЕО)

Загубата изгражда характера на спортиста. С тези думи най-добрият ни елитен кикбоксьор - Стоян Копривленски мотивира млади футболни надежди на стадиона в Бургас.

Той изненада състезателите тази вечер, часове след като се завърна в родния си град.

Верен на родния град и семейството

Верен на призванието си на ринга, и в живота, кикбокс-звездата предпочете да проследи футболната тренировка на малки атлети, вместо да е у дома със семейството си.

Целта му беше да стимулира подрастващи спортисти, изненадващо за две формации футболни отбори при деца и юноши тази вечер. Според него за е важно да получат един от най-важните уроци в професионалния спорт – умението да приемат с достойнство загубите.

На 15 ноември бургазлията загуби от нидерландеца Дарил Вердонк на полуфинала от заключителния турнир на World Max сериите в К-1 в Токио.

Копривленски получи изненадващ подарък от състезателите - тениска на отбор „Звездичка“ с автографи от най-малките футболисти.

"Това, което се е случило при мен, е че винаги просто е имало една сила - да бъда най-добрият. Това ме е мотивирало. Това показва истинският характер на спортиста – загубите. Как ще се върне след тях? Дали ще се върне още по-мотивиран и с по-голям хъс и спортна злоба за победа. Сега ще имам почивка и през април се очаква да играя отново в Япония“, сподели пред екипа ни Стоян Копривленски.

Автор: Дияна Бедросян

Вижте всички епизоди, посветени на Стоян Копривленски по пътя към Токио 2025 -ТУК.

Епизод 1 може да намерите - ТУК

Епизод 2 може да намерите - ТУК

Епизод 3 може да намерите - ТУК

Епизод 4 може да намерите - ТУК

Епизод 5 може да намерите - ТУК

Епизод 6 може да намерите - ТУК

Епизод 7 може да намерите - ТУК

Епизод 8 може да намерите - ТУК

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK