Страхотен дебют за Уилиам Чолов на световното (ВИДЕО)

Българският боксьор е на осминафинал с лекота

Отличен дебют за Уилиам Чолов на световното първенство по бокс в Ливърпул.

Европейският вицешампион при до 23-годишните се класира с лекота за осминафиналите след обрат срещу Го Вакая (Япония).

Националът в кат. до 80 кг спечели с 5:0 съдийски гласа и излиза серщу Аминиаси Саратибау (Фиджи) в следващата фаза.

Радослав Росенов е на 1/8-финал на световно

Чолов показа класа

Чолов, който е многократен европейски и световен медалист при подрастващите, влезе малко по-плахо в срещата.

Той отстъпи в първия рунд, но се разигра във втория и изравни резултата. Така всичко опря до третата част, която бе спечелена категорично от българския национал. Чолов показа много по-голяма класа и пласира серия от комбинации, за да вземе победата срещу вицешампиона от Световната купа.

Довечера ще има още един мач с българско участие. Викторио Илиев в кат. до 65 кг, също дебютант на световно първенство за мъже, ще се боксира с вицешампиона на Азия до 22 години Алмаз Озорбеков (Киргизстан). Родният талант е златен медалист от европейското първенство за младежи.

Мачът е предвиден за 22:15 ч. и ще бъде излъчен пряко по RING.

