bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Кое е най-ценното нещо в дома на Ламин Ямал? (ВИДЕО)

Можете ли да познаете?

Кое е най-ценното нещо в дома на Ламин Ямал? (ВИДЕО)

Ламин Ямал е един от най-обсъжданите футболисти напоследък. След като показа разхвърляния си апартамент в Youtube, младокът разказа и коя вещ в жилището му е най-ценна.

Домът му е препълнен, но едва ли бихте предположили кой предмет му е най-скъп.

Най-ценният предмет

"Най-ценното нещо в дома ми е топката, с която вкарах гол срещу Франция", разказа той. Ямал се разписа в мача между Испания и Франция, завършил с победа с 2:1 на полуфиналите на европейското първенство през 2024 година.

Ла Фурия триумфира, побеждавайки Англия с 2:1 на финала.

Полузащитникът има 23 мача за Испания, 6 гола и 12 асистенции.

Ламин Ямал и апартаментът му, който ще докара инфаркт на майка ви (ВИДЕО)

Временният дом на Ламин Ямал

В момента футболистът на Барселона обитава тристаен апартамент. На видеото се виждат купчини от дрехи, различни торби и кашони, безброй закачалки.

Той е в процес на финализиране на сделката за имението, в което живяха Жерар Пике и Шакира в щастливите години от брака си. Къщата е с пазарна стойност от 15 млн. евро и със сигурност там ще има повече място за... хилядите вещи на Ямал. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол барселона Испания дом топка ламин ямал

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Сърцето му спря на 27: Има ли връзка с ваксина?

Сърцето му спря на 27: Има ли връзка с ваксина?

"Прегърнете близките си и се насладете на коледната магия"

Те му казаха: Никога повече футбол. Той доказа обратното

Те му казаха: Никога повече футбол. Той доказа обратното
Сабаленка се подготвя да бие Кириос с... Джокович (ВИДЕО)

Сабаленка се подготвя да бие Кириос с... Джокович (ВИДЕО)

Последни новини

Сърцето му спря на 27: Има ли връзка с ваксина?

Сърцето му спря на 27: Има ли връзка с ваксина?

"Прегърнете близките си и се насладете на коледната магия"

Петър Бакърджиев за спортната 2025 г. без филтър (ВИДЕО)

Петър Бакърджиев за спортната 2025 г. без филтър (ВИДЕО)
Има 19 милиона, но продава мостри на парфюми, стари дрехи и прахосмукачки. Сериозно?

Има 19 милиона, но продава мостри на парфюми, стари дрехи и прахосмукачки. Сериозно?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV