Кое е най-ценното нещо в дома на Ламин Ямал? (ВИДЕО)

Ламин Ямал е един от най-обсъжданите футболисти напоследък. След като показа разхвърляния си апартамент в Youtube, младокът разказа и коя вещ в жилището му е най-ценна.

Домът му е препълнен, но едва ли бихте предположили кой предмет му е най-скъп.

Най-ценният предмет

"Най-ценното нещо в дома ми е топката, с която вкарах гол срещу Франция", разказа той. Ямал се разписа в мача между Испания и Франция, завършил с победа с 2:1 на полуфиналите на европейското първенство през 2024 година.

Ла Фурия триумфира, побеждавайки Англия с 2:1 на финала.

Полузащитникът има 23 мача за Испания, 6 гола и 12 асистенции.

Временният дом на Ламин Ямал

В момента футболистът на Барселона обитава тристаен апартамент. На видеото се виждат купчини от дрехи, различни торби и кашони, безброй закачалки.

Той е в процес на финализиране на сделката за имението, в което живяха Жерар Пике и Шакира в щастливите години от брака си. Къщата е с пазарна стойност от 15 млн. евро и със сигурност там ще има повече място за... хилядите вещи на Ямал.

