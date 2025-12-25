Критикуваха тялото ѝ – тя отвърна с 41 точки и унизи всички

Ауди Крукс, известна като Лейди Шак, е звездата на Айова и символ на сила и увереност. На 20 години, висока 191 см и почти 100 кг, тя отговаря на критиките за теглото си с доминация на паркета.

Само преди дни отбеляза 41 точки срещу Канзас, изравнявайки рекорд от 1984 г. и постигайки четвърти пореден мач с над 30 точки – постижение, достигнато само от пет играчи през последните 15 години.

Кошмар за съперника

„Понякога казват, че всичко, което правя, е да вкарвам лесни точки под коша“, казва тя.

„Смирено, работи.“ Тя съчетава „основи от старата школа“ с доминацията на новото поколение, разбивайки стереотипите за женския баскетбол.

Израснала в семейство на спортисти, Крукс черпи вдъхновение от баща си Джими и майка си Мишел, които ѝ предадоха любовта към играта и дисциплината. Загубата на баща ѝ през 2021 г. остави траен отпечатък – тя си направи татуировка в негова чест като постоянно напомняне за присъствието му.

Титли в тласкането на гюле , волейбол и музика

От малка тя печели и в други спортове, включително три щатски титли в тласкането на гюле, волейбол и музика – свири на пет инструмента и участва в училищен джаз оркестър. Въпреки младостта си, вече се е превърнала в символ на решителност, като избира университета "Айова Стейт", където следва наказателно право и социология, заради подкрепата на треньорите и чувството, че е ценена и като личност.

Центърът признава, че хейтърите винаги са наоколо. „Да си на 13 и да виждаш възрастни да говорят за тялото ти повече, отколкото за играта ти, е лудост“, казва тя.

Семейството и съотборниците ѝ са нейното убежище, а съветът на майка ѝ е ясен: „Убий ги с доброта – така няма да им дадеш боеприпаси да се борят.“

