Те му казаха: Никога повече футбол. Той доказа обратното

На Купата на африканските нации един мач между Буркина Фасо и Екваториална Гвинея се запомни със зрелищен обрат: Буркина Фасо отбеляза два късни гола в 95' и 98', печелейки с 2:1. Един от героите на терена беше Георги Минунгу — футболистът, който вижда само с едното око.

Минунгу започва кариерата си в Чехия, но през 2022 г. преминава в Сиатъл Саундърс в САЩ. След като влиза в първия отбор обаче се сблъсква с кошмар: инфекция в окото, която води до пълна загуба на зрението му. Лекарите му казват, че никога повече няма да може да играе футбол.

Вместо да се откаже, Георги тренира по-усърдно от всякога. „Не можех да виждам всичко, но можех да усещам играта“, споделя той. „Инстинкт, усет към играта и чувство — всичко се събира. Понякога дори не виждам защитника, но го усещам и реагирам.“

Днес Минунгу е част от националния отбор на Буркина Фасо, с пет мача за страната, и все още играе в Сиатъл Саундърс с договор до 2028 г.

