bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Сърцето му спря на 27: Има ли връзка с ваксина?

Светът на биатлона е в траур

Сърцето му спря на 27: Има ли връзка с ваксина?

Светът на биатлона е в траур след внезапната смърт на норвежкия национал Сиверт Бакен. 27-годишният състезател бе намерен мъртъв на 23 декември в хотелската си стая в Лаваца, Северна Италия, където се намираше на тренировъчен лагер. Италианските власти водят разследване, като към момента официална причина за смъртта не е обявена.

Новината разтърси норвежкия биатлон по време на Коледните празници. В родния град на Бакен Лилехамер над 100 души се събраха на открита служба, за да отдадат почит на един от най-талантливите състезатели на своето поколение.

Кариера, белязана от талант и изпитания

Сиверт Бакен бе смятан за едно от големите имена в норвежкия биатлон. През 2016 г. той спечели два златни и един сребърен медал на Младежките олимпийски игри, а година по-късно помогна на Норвегия да триумфира на световното първенство за юноши.

Най-големият му успех при мъжете дойде на 20 март 2022 г., когато спечели масовия старт от Световната купа в Холменколен първа и, за съжаление, единствена негова индивидуална победа на това ниво.

Погребаха я без истинско погребение - тялото на Лаура Далмайер остава завинаги на най-жестокото място

Само месеци по-късно кариерата му бе прекъсната рязко заради сериозни сърдечни проблеми. Бакен отсъства от състезанията близо две години, като самият той в публични изяви споделяше, че симптомите са се появили след ваксинация срещу COVID-19. Въпреки това медицинските специалисти така и не обявиха официална причинно-следствена връзка.

"Усещах сякаш юмрук стиска сърцето ми"

Бакен споделя, че е изпитвал силна болка и понякога искрено се е страхувал за живота си. Усещах сякаш юмрук стиска сърцето ми“, призна той в интервю за Лангрен.

Едва през есента на 2023 г. Сиверт успява да възобнови леките тренировки. Дори това обаче се оказва предизвикателство. През октомври той е принуден отново да се откаже от ските и през този период се фокусира върху стрелбата, прекарвайки дълги часове на стрелбището.

По време на продължителното си възстановяване, Бакен е подкрепян от приятелката си, норвежката биатлонистка Юни Арнеклейв. През първата зима, която Сиверт пропуска поради заболяване, тя постига пробив в кариерата си - става резерва за Норвегия на световното първенство през 2023 г., а няколко седмици по-късно записва първия си подиум за Световната купа, повтаряйки пътя на Бакен.

След близо 1000 дни отсъствие, Сиверт се завърна към състезанията. Лекарите му дадоха разрешение да се състезава и този сезон Бакен вече се доближаваше до подиума. Пето място в спринта в Анеси и трето място в индивидуалната надпревара в Йостерсунд по-рано този месец. Амбициите му бяха насочени към участие на олимпийските игри през 2026 г. Никой дори не спомена ваксината…

40 поразени мишени с 43 изстрела – най-точните сме в Световната купа!

Изглеждаше, че най-лошото от изпитанието е зад гърба му. Самият Бакен каза, че се чувства много по-добре и вече не се тревожи от нищо. Но съдбата отреди друго.

Почит

Състезатели, треньори и ръководители от целия биатлонен свят изразиха съболезнованията си. Международният съюз по биатлон (IBU) публикува официално изявление, а звезди като Лагрейд, Йоханес и Тарей Бьо си спомниха за Бакен като за изключително трудолюбив, усмихнат и вдъхновяващ човек.

Там, където други биха се отказали, ти продължаваше напред“, написа Лагрейд думи, които обобщават пътя на Сиверт Бакен както в спорта, така и извън него.

Скъпи Сиверт, съсипан съм и знам, че това засегна не само мен, но и цялото биатлонно семейство. Планирахме да тренираме заедно, но ти не дойде. Искахме да отпразнуваме Нова година заедно, но няма да си там. Животът ти поднесе изпитание след изпитание и сега се случи непоправимото. Несправедливо е. Ти ще бъдеш с мен във всяко състезание, във всеки момент от живота. Ще направя всичко възможно, за да те накарам да се гордееш с мен. Ще продължим да следваме мечтите си заедно“, написа италианският Томазо Джакомел в социалните мрежи.

Трагедия без отговори

Към момента причината за смъртта на младия норвежец остава неизвестна. Докато разследването продължава, светът на биатлона се обединява около едно почитта към спортист, който не спря да се бори, дори когато пътят му беше осеян с тежки изпитания.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Шок! Намериха тялото на биатлонист в хотелска стая

 
Тагове:

ски юмрук ваксина биатлон проблеми смърт лека инфаркт годеница covid19 Истории със сърце Бакен причинноследствена връзка стиска

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кое е най-ценното нещо в дома на Ламин Ямал? (ВИДЕО)

Кое е най-ценното нещо в дома на Ламин Ямал? (ВИДЕО)

"Прегърнете близките си и се насладете на коледната магия"

Те му казаха: Никога повече футбол. Той доказа обратното

Те му казаха: Никога повече футбол. Той доказа обратното
Критикуваха тялото ѝ – тя отвърна с 41 точки и унизи всички

Критикуваха тялото ѝ – тя отвърна с 41 точки и унизи всички

Последни новини

Критикуваха тялото ѝ – тя отвърна с 41 точки и унизи всички

Критикуваха тялото ѝ – тя отвърна с 41 точки и унизи всички
Кое е най-ценното нещо в дома на Ламин Ямал? (ВИДЕО)

Кое е най-ценното нещо в дома на Ламин Ямал? (ВИДЕО)

"Прегърнете близките си и се насладете на коледната магия"

Петър Бакърджиев за спортната 2025 г. без филтър (ВИДЕО)

Петър Бакърджиев за спортната 2025 г. без филтър (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV